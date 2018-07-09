На чемпионате барменов Новосибирска сделали коктейль с синим льдом и золотым песком

В ресторанном комплексе «Урицкий» прошёл Кубок барменов Новосибирска

В ресторанном комплексе «Урицкий» прошёл чемпионат среди опытных барменов Новосибирска. На мероприятии побывал корреспондент НГС.







«Это наш летний Кубок. Сегодня в заявке было 13 участников, но два заболело и осталось 11. Все участники опытные ребята. <…> А вот следующий год будет юбилейным — 15-й сезон. И мы сделаем Кубок кубков: в каждом [сибирском] городе — Томске, Омске, Кемерово, Барнауле и других, проведут свои конкурсы, а на финал [победители] приедут к нам», — рассказал корреспонденту НГС президент Новосибирской ассоциации барменов (НАБ) Максим Щёголев.







Жюри совещается





Каждый из конкурсантов за 7 минут должен был приготовить коктейли двух видов: обязательный из напитков партнёров мероприятия и авторский — для жюри и для аукциона. Вырученные деньги уходили в бюджет НАБ.







Самым дорогим на аукционе оказался коктейль бармена «Урицкого» Александра Ермолаева, приготовленный из джина, ликера, лимонного сока, сиропа и Martini «Gran Lusso». Авторский напиток от Ермолаева купили за 1600 рублей.







Коктейль с золотым песком





«Сейчас в мире находится всего 150 тысяч бутылок вот именно этого Martini, именно этого вермута. А золотой песок — это просто пищевая посыпка. Но он прям из золота настоящего сделан», — пояснил Александр Ермолаев.







Автор "золотого" коктейля — бармен «Урицкого» Александр Ермолаев





Ещё один бармен — Денис Севастьянов из коктейль-бара Nobel, удивил собравшихся оригинальным синим льдом, который был приготовлен из китайского синего чая.







Победителем же летнего Кубка барменов Новосибирска стал бармен бара Grelka Никита Лобов.







Победитель Кубка барменов Новосибирска Никита Лобов





«Коктейль назывался "Утренняя роса". Он получился такой освежающим. Мне кажется, я единственный применил в коктейле газировку, а все делали крепкие коктейли. И он получился такой лайтовый — именно для лета», — объяснил свой успех представитель бара Grelka.







Торжественная часть: президент НАБ Максим Щёголев объявляет победителя





В начале мая в ресторане Mishkin & Mishkin прошёл конкурс барменов Сибири, в котором победил представитель томского «Этно-бара».