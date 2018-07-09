ДТП на Большевистской: иномарку после столкновения выкинуло на поребрик

Nissan March выезжал с парковки

Сегодня вечером на улице Большевистская в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин от удара оказалась на поребрике. Водитель Nissan March выезжал с парковки в сторону улицы Большевистская и, проигнорировав знак «Уступи дорогу», столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, который двигался со стороны Большевистской. От удара «Тойоту» выбросило на поребрик. В ДТП никто не пострадал.







От удара «Тойоту» выбросило на поребрик





В ДТП никто не пострадал





Сегодня НГС также сообщал об аварии, в результате которой одна из машин опрокинулась на крышу.

