ДТП на Большевистской: иномарку после столкновения выкинуло на поребрик
Сегодня вечером на улице Большевистская в Новосибирске произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого одна из машин от удара оказалась на поребрике. Водитель Nissan March выезжал с парковки в сторону улицы Большевистская и, проигнорировав знак «Уступи дорогу», столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, который двигался со стороны Большевистской. От удара «Тойоту» выбросило на поребрик. В ДТП никто не пострадал.
Сегодня НГС также сообщал об аварии, в результате которой одна из машин опрокинулась на крышу.
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Валерий Иванов
Фото «Автоспас» Новосибирск