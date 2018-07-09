Ремонт битым стеклом: жителя Новосибирска застали за необычным ремонтом

Старательный сосед ремонтирует дорогу
Старательный сосед ремонтирует дорогу

Жители и соседи улицы Светлой Дзержинского района Новосибирска уже год страдают от необычного ремонта дороги, который делает их сосед. Мужчина недалеко от домов 120 и 122 на улице Светлой посыпает дорогу битым стеклом и потом маскирует его строительным мусором. Местные жители предполагают, что он так мстит машинам и их владельцам, которые проезжают мимо его дома.


«Люди колеса постоянно прокалывают, но не могли понять — как так? Вроде дорога отсыпана кирпичом, и вот за этим делом его неоднократно стали застукивать», — рассказал о сложившейся ситуации местный житель Андрей Шадринцев.


Как рассказал местный житель, по дороге, часть которой последний год стала усыпана стеклом и гвоздями, за день проезжает много машин — по ней удобно ехать к себе домой жителям Светлой и соседних улиц.


По словам Андрея Шадринцева, до сегодняшнего дня поймать соседа удавалось, но доказательств того, что он делает, не было. Сегодня ремонт дороги опасным для шин мусором удалось заснять на видео, и теперь жители собираются обратиться в полицию.

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