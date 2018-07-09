Кривая шайба у метро: власти показали, как будет выглядеть новый ЛДС

Московские проектировщики показали эскизы новой ледовой арены, которую построят в Новосибирске на левом берегу, — её сделают из стекла и оформят в стиле ХК «Сибирь».





Новый ЛДС должны успеть построить за четыре года





Эскизы нового ЛДС представил проектный институт «Арена» на совещании в правительстве Новосибирской области. В нём приняли участие врио губернатора Андрей Травников и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. На следующей неделе представленный проект пройдёт общественное обсуждение, после чего его доработают. Окончательный вариант проекта должны отдать на экспертизу в октябре этого года.





Ледовый дворец хотят построить у метромоста на левом берегу Оби





Внутри, помимо основной ледовой арены, планируют разместить трибуны на 10 тысяч мест, тренировочную арену, универсальный спортзал, раздевалки, душевые, массажные комнаты, сауну, кухню, судейский блок, медпункт, пресс-зону, мастерские, административные помещения, детские зоны, торговые зоны и другие помещения. Снаружи обустроят несколько парковок, а зону, близкую к Оби, превратят в парк. Кроме того, власти предложили разместить очистные сооружения на реке.







Примерно так будут выглядеть холлы нового ЛДС





Внешний и внутренний облик дизайнеры предложили оформить в фирменных цветах хоккейного клуба «Сибирь» — в синих, голубых и белых цветах. Потолок будет тёмно-серым — это требования телевещательных компаний.





На матчи в ЛДС смогут ходить сразу 10 тысяч зрителей





На потолке разместят металлический каркас, к которому можно будет присоединять световое и звуковое оборудование, что сделает ЛДС многофункциональным и позволит проводить в нём не только спортивные мероприятия, но и концерты.





В проектировании ЛДС принимает участие и ХК «Сибирь» — для него это будет домашняя арена





«Проектирование продолжается, решения согласовывались с администрацией города, с правительством региона, безусловно, с клубом ["Сибирь"] — они основные заказчики. В ближайшее время проект в качестве эскизных вариантов будет вынесен на более широкое общественное обсуждение. Также мы узнали сегодня, что мэрия приступила к проектированию окружающей инфраструктуры — это улицы, развязки, парковки, благоустройство, набережная, станция метро. <...> Сроки конечно сжатые, некоторые вещи можно было сделать раньше — в прошлом, позапрошлом году, но пока все реально. Открытый пока вопрос финансирования — такие жёсткие сроки можно выдержать только при стабильном финансировании и при поддержке федерального центра», — заявил Андрей Травников по итогам совещания.







ЛДС построят на левом берегу Оби у метромоста. Он станет главной ареной для проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Кроме того, сегодня власти объявили о том, что часть соревнований пройдёт в старом ЛДС на улице Богдана Хмельницкого — его планируют отремонтировать.





Новую ледовую арену, по предварительным срокам, должны построить к концу июня 2022 года, чуть раньше должны открыть новую станцию метро «Спортивная» — к 15 апреля 2022 года. Её построят в таком же стиле, что и дворец спорта.