Скандал с недоливом бензина: колонки решено признать измерительными системами

Решено признать заправочные колонки измерительными системами

После скандала с проверкой Федерации автовладельцев России (ФАР), которую она тайно провела на некоторых АЗС, власти озаботились способами решения проблемы недолива, сообщают «Известия».







«Подготовлены законодательные изменения, предполагающие наделение Росстандарта правом проведения контрольных закупок по замеру точности отпуска топлива в режиме "тайного покупателя"», — уточняет издание. Кроме того, решено признать заправочные колонки измерительными системами, что повлечёт за собой необходимость установки программного обеспечения с более жёсткими требованиями. Любые колонки смогут проверять всё те же сотрудники Росстандарта.





Дополнительно в списке мер: внеплановые проверки по недоливу, внедрение проточных датчиков расхода вместо обычных мерников, введение оборотного штрафа за недолив — АЗС будут платить в казну от 1 до 3% выручки за предыдущий год работы.





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