«Тойота» опрокинулась на крышу после ДТП в промзоне на Станционной

От удара «Тойота» перевернулась

Сегодня вечером, около 18:10, произошла авария с тремя машинами у здания на Станционной, 32 к141 — ДТП случилось в промзоне в Ленинском районе Новосибирска.





«Водитель "Мерседеса" выехал под знак "Уступи дорогу" и зацепил проезжающую "Тойоту" и "Рено Дастер", после чего "Тойота" отлетела и перевернулась», — сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По информации службы, пострадавших в аварии нет, а водитель «Мерседеса» свою вину не признаёт.





Свою вину водитель «Мерседеса» признавать не хочет





На прошлой неделе НГС сообщал об аварии, в которой водитель случайно проехал на красный свет светофора.