«Тойота» опрокинулась на крышу после ДТП в промзоне на Станционной
Сегодня вечером, около 18:10, произошла авария с тремя машинами у здания на Станционной, 32 к141 — ДТП случилось в промзоне в Ленинском районе Новосибирска.
«Водитель "Мерседеса" выехал под знак "Уступи дорогу" и зацепил проезжающую "Тойоту" и "Рено Дастер", после чего "Тойота" отлетела и перевернулась», — сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По информации службы, пострадавших в аварии нет, а водитель «Мерседеса» свою вину не признаёт.
На прошлой неделе НГС сообщал об аварии, в которой водитель случайно проехал на красный свет светофора.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елизавета Милованова
Фото предоставлены службой аварийных комиссаров «Альянс»