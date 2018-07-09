«Тойота» опрокинулась на крышу после ДТП в промзоне на Станционной

От удара «Тойота» перевернулась
От удара «Тойота» перевернулась

Сегодня вечером, около 18:10, произошла авария с тремя машинами у здания на Станционной, 32 к141 — ДТП случилось в промзоне в Ленинском районе Новосибирска.


«Водитель "Мерседеса" выехал под знак "Уступи дорогу" и зацепил проезжающую "Тойоту" и "Рено Дастер", после чего "Тойота" отлетела и перевернулась», — сообщили корреспонденту НГС в службе аварийных комиссаров «Альянс».


По информации службы, пострадавших в аварии нет, а водитель «Мерседеса» свою вину не признаёт.


Свою вину водитель «Мерседеса» признавать не хочет
Свою вину водитель «Мерседеса» признавать не хочет


На прошлой неделе НГС сообщал об аварии, в которой водитель случайно проехал на красный свет светофора. 

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