«Несолидно в центре Сибири c такими переходами»: подземные переходы закроют, чтобы сделать шире

Мэрия Новосибирска отремонтирует подземные пешеходные переходы — об этом сегодня рассказал начальник «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик.







Работы должны начать с 1 сентября — тогда переходы будут частично закрывать для пешеходов





Напомним, на прошлой неделе в части подземного перехода под часовней начали разбирать киоски.







«Демонтаж связан с тем, что у нас при комплексном обследовании всех переходов были выявлены вопросы, связанные с безопасностью: пожарной безопасностью, электробезопасностью, — пояснил Мысик. — Там, где у нас наиболее болевые точки, часть киосков демонтируются, чтобы мы сегодня обеспечили возможность функционирования перехода как перехода».







Пока торговцы продолжают работу в штатном режиме, но мэрия уже направила арендаторам уведомление о досрочном расторжении договора для проведения ремонта, отметил начальник УЗСПТС. Сейчас из общей площади перехода в 2080 кв. м торговцы занимают порядка 700 кв. м.







При этом после ремонта число киосков может сильно сократиться или вообще остаться только с одной стороны перехода: ширина прохода для пешеходов должна составлять не менее 3 м, а по полу или по стене должна появиться тактильная плитка для маломобильных граждан.







Глава УЗСПТС не исключил, что после ремонта может остаться только один ряд киосков вместо двух





Помимо этого, в переходе появятся аварийное освещение и современные системы безопасности и изменится дизайн. В частности, Александр Мысик допустил изменение дизайна входных групп в переходе.







«Вполне вероятно, что на отдельных входных группах мы будем предлагать градсовету и архитектурному сообществу какие-то павильонные решения, которые позволят, с одной стороны, снизить затраты на эксплуатацию, с другой стороны, уберечь входную группу, обеспечить её сохранность», — пояснил он.







Он также подчеркнул, что при строительстве в переходе не предполагалось вести торговлю, и когда здесь появились киоски и отопление, появились проблемы с инженерными системами, которые промерзали из-за перепада температур. Эти же проблемы при обследовании выявились и в других переходах, например в переходах под площадью Пименова.







«Несолидно в столице Сибири в центре города иметь такие пешеходные переходы», — заметил руководитель УЗСПТС.





Весной этого года переход под часовней, как и подземный переход на площади Пименова, перешёл в ведение УЗСПТС. Сегодня на балансе ведомства находятся несколько подземных переходов: кроме уже упомянутых на Красном проспекте и площади Пименова это два перехода на проспекте Димитрова — улице Ленина, по одному на Большевистской у станции метро «Речной вокзал», на Ударной, Станционной и на Фабричной.





Часть киосков в переходе под часовней демонтировали из соображений безопасности — ежедневно здесь проходит около 2 тысяч человек





Последний, по словам Александра Мысика, находится в самом тяжёлом состоянии и фактически не эксплуатируется, поэтому, вероятнее всего, будет законсервирован. Проекты по ремонту всех остальных должны быть готовы в этом году, работы завершатся весной следующего года. По требованию ГИБДД работать переходы должны будут круглосуточно.







Вложения в ведомстве оценивают примерно в 40 миллионов рублей — точную сумму назовут, когда будут готовы проекты и сметы. При этом уже сегодня известно, что больше половины средств потребуется на ремонт перехода на Красном проспекте: полтора года назад его оценили в 25–30 миллионов рублей.







Работы начнутся с 1 сентября одновременно в нескольких переходах, в частности в переходе на улице Ударная, на площади Пименова и на Красном проспекте. Перекрывать их будут частями, на время ремонта организуют временные наземные переходы.





Один из выходов перехода на Красном проспекте уже почти полностью освобождён от киосков и готов к ремонту, пока же здесь остаётся открытым портал в прошлое, когда никаких киосков ещё не было.