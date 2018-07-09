«Несолидно в центре Сибири c такими переходами»: подземные переходы закроют, чтобы сделать шире

Мэрия Новосибирска отремонтирует подземные пешеходные переходы — об этом сегодня рассказал начальник «Управления заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) Александр Мысик.


Работы должны начать с 1 сентября — тогда переходы будут частично закрывать для пешеходов
Работы должны начать с 1 сентября — тогда переходы будут частично закрывать для пешеходов


Напомним, на прошлой неделе в части подземного перехода под часовней начали разбирать киоски.


«Демонтаж связан с тем, что у нас при комплексном обследовании всех переходов были выявлены вопросы, связанные с безопасностью: пожарной безопасностью, электробезопасностью, — пояснил Мысик. — Там, где у нас наиболее болевые точки, часть киосков демонтируются, чтобы мы сегодня обеспечили возможность функционирования перехода как перехода».


Пока торговцы продолжают работу в штатном режиме, но мэрия уже направила арендаторам уведомление о досрочном расторжении договора для проведения ремонта, отметил начальник УЗСПТС. Сейчас из общей площади перехода в 2080 кв. м торговцы занимают порядка 700 кв. м.


При этом после ремонта число киосков может сильно сократиться или вообще остаться только с одной стороны перехода: ширина прохода для пешеходов должна составлять не менее 3 м, а по полу или по стене должна появиться тактильная плитка для маломобильных граждан. 


Глава УЗСПТС не исключил, что после ремонта может остаться только один ряд киосков вместо двух
Глава УЗСПТС не исключил, что после ремонта может остаться только один ряд киосков вместо двух


Помимо этого, в переходе появятся аварийное освещение и современные системы безопасности и изменится дизайн. В частности, Александр Мысик допустил изменение дизайна входных групп в переходе.


«Вполне вероятно, что на отдельных входных группах мы будем предлагать градсовету и архитектурному сообществу какие-то павильонные решения, которые позволят, с одной стороны, снизить затраты на эксплуатацию, с другой стороны, уберечь входную группу, обеспечить её сохранность», — пояснил он.


Он также подчеркнул, что при строительстве в переходе не предполагалось вести торговлю, и когда здесь появились киоски и отопление, появились проблемы с инженерными системами, которые промерзали из-за перепада температур. Эти же проблемы при обследовании выявились и в других переходах, например в переходах под площадью Пименова. 


«Несолидно в столице Сибири в центре города иметь такие пешеходные переходы», — заметил руководитель УЗСПТС.


Весной этого года переход под часовней, как и подземный переход на площади Пименова, перешёл в ведение УЗСПТС. Сегодня на балансе ведомства находятся несколько подземных переходов: кроме уже упомянутых на Красном проспекте и площади Пименова это два перехода на проспекте Димитрова — улице Ленина, по одному на Большевистской у станции метро «Речной вокзал», на Ударной, Станционной и на Фабричной.


Часть киосков в переходе под часовней демонтировали из соображений безопасности — ежедневно здесь проходит около 2 тысяч человек
Часть киосков в переходе под часовней демонтировали из соображений безопасности — ежедневно здесь проходит около 2 тысяч человек


Последний, по словам Александра Мысика, находится в самом тяжёлом состоянии и фактически не эксплуатируется, поэтому, вероятнее всего, будет законсервирован. Проекты по ремонту всех остальных должны быть готовы в этом году, работы завершатся весной следующего года. По требованию ГИБДД работать переходы должны будут круглосуточно.


Вложения в ведомстве оценивают примерно в 40 миллионов рублей — точную сумму назовут, когда будут готовы проекты и сметы. При этом уже сегодня известно, что больше половины средств потребуется на ремонт перехода на Красном проспекте: полтора года назад его оценили в 25–30 миллионов рублей.


Работы начнутся с 1 сентября одновременно в нескольких переходах, в частности в переходе на улице Ударная, на площади Пименова и на Красном проспекте. Перекрывать их будут частями, на время ремонта организуют временные наземные переходы.


Один из выходов перехода на Красном проспекте уже почти полностью освобождён от киосков и готов к ремонту, пока же здесь остаётся открытым портал в прошлое, когда никаких киосков ещё не было. 

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