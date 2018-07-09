Новый построят, старый починят: власти объявили о ремонте ЛДС на Богдашке

ЛДС на Богдана Хмельницкого тоже примет молодёжный чемпионат по хоккею

Власти отремонтируют ЛДС «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска — он станет одной из площадок для Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.







Такая информация прозвучала на совещании врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.





В списке работ — ремонт крыши и кровли, обустройство дополнительных помещений, освещение, фасад, благоустройство территории и другие работы. В ближайшее время будет назначена экспертиза — она определит стоимость работ, а строительные работы планируют начать этой осенью, а завершить не позже середины 2022 года.





Основные мероприятия МЧМ по хоккею пройдут в новом ЛДС, который должны построить на левом берегу Оби у метромоста. Вместе с ледовым дворцом спорта здесь возведут новую станцию метро — недавно власти показали её проект.





Раньше власти говорили только о строительстве нового ЛДС, но сегодня на встрече с Владиславом Третьяком (на фото — в центре) было сказано и о ремонте старой площадки в Калининском районе





Новосибирск выбрали столицей Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году.