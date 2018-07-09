Новый построят, старый починят: власти объявили о ремонте ЛДС на Богдашке

ЛДС на Богдана Хмельницкого тоже примет молодёжный чемпионат по хоккею
ЛДС на Богдана Хмельницкого тоже примет молодёжный чемпионат по хоккею

Власти отремонтируют ЛДС «Сибирь» на улице Богдана Хмельницкого в Калининском районе Новосибирска — он станет одной из площадок для Молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.


Такая информация прозвучала на совещании врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.


В списке работ — ремонт крыши и кровли, обустройство дополнительных помещений, освещение, фасад, благоустройство территории и другие работы. В ближайшее время будет назначена экспертиза — она определит стоимость работ, а строительные работы планируют начать этой осенью, а завершить не позже середины 2022 года. 


Основные мероприятия МЧМ по хоккею пройдут в новом ЛДС, который должны построить на левом берегу Оби у метромоста. Вместе с ледовым дворцом спорта здесь возведут новую станцию метро — недавно власти показали её проект.


Раньше власти говорили только о строительстве нового ЛДС, но сегодня на встрече с Владиславом Третьяком (на фото — в центре) было сказано и о ремонте старой площадки в Калининском районе
Раньше власти говорили только о строительстве нового ЛДС, но сегодня на встрече с Владиславом Третьяком (на фото — в центре) было сказано и о ремонте старой площадки в Калининском районе


Новосибирск выбрали столицей Молодёжного чемпионата мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году. 

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