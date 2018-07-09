В старом особняке в центре Новосибирска открылся бар имени рэпера из США

В деревянном памятнике архитектуры в центре Новосибирска начало работать новое заведение — бар и студия Kendrick открылись в особняке 1910 года постройки на улице Максима Горького, 81 и получили название в честь американского исполнителя хип-хопа Кендрика Ламара.


В деревянном памятнике архитектуры на месте караоке-бара «Пряник» открылся хип-хоп бар Kendrick
В деревянном памятнике архитектуры на месте караоке-бара «Пряник» открылся хип-хоп бар Kendrick


«Это не просто бар, у нас есть своя звукозаписывающая студия. Мы её перевезём [сюда]. Доделываем сейчас ремонт, где будет студия рядом с баром, буквально за стенкой. <…> Кендрик — это имя такое. Но ассоциация с Кендриком Ламаром — это очень известный хоп-хоп исполнитель. [В баре] есть отсылки [к нему] по меню: коктейлям и кухне», — пояснил корреспонденту НГС Вячеслав Бочкарёв.


Бар назван в честь известного американского исполнителя хип-хопа Кендрика Ламара
Бар назван в честь известного американского исполнителя хип-хопа Кендрика Ламара


Помимо коктейлей в баре можно заказать шоты с крепким алкоголем (от 350 до 400 рублей за наборы из трёх-четырёх шотов), пиво (от 180 до 350 рублей за 0,5 л), а также бургеры, хот-доги и сэндвичи. Популярный хот-дог из авторской булки с большой сосиской здесь стоит 150 рублей.


Формат заведения: хип-хоп, алкоголь и стрит-фуд
Формат заведения: хип-хоп, алкоголь и стрит-фуд


Музыкальный формат заведения его создатели определяют как американский хип-хоп так называемых «старой школы» и «новой школы». Как пояснил Вячеслав Бочкарёв, отечественный хип-хоп здесь можно будет услышать только на тематических вечеринках. Живьём диджеи в баре пока играют только по выходным.


«Это место, куда ты приходишь после работы, чтобы выпить, послушать, потанцевать, пообщаться. Там не заставлено столиками, внутри довольно свободно. И летник довольно просторный, стоячий. <…> То есть ты не сидишь на месте: заказ принимается только на барной стойке. И нет официантов, только девочки, которые убирают посуду», — сообщил соучредитель и арт-директор заведения. Работает бар Kendrick с 16:20 до 1:00 по будням и с 16:20 до 4:20 по выходным.


Ранее в этом же особняке на Максима Горького работал караоке-бар «Пряник» известного в городе шоумена Алексея Шипелкина. 

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