Новосибирцев предупредили о плавающих в Оби брёвнах

Пропускать топляк через плотину будут в течение четырёх часов

В среду, 11 июля, в Новосибирске существенно повысится уровень воды в Оби: в этот день с 13:00 до 17:00 в нижний бьеф плотины ГЭС будут пропускать плавающую древесину.







Об этом предупредили в Муниципальной аварийно-спасательной службе.







«На плотине ГЭС скапливаются в течение навигации деревья, палки — топляк так называемый, <…> и его пару раз за сезон сбрасывают в нижний бьеф, потому что он всё равно там мешает, захламляет, то есть сетка не позволяет ему пройти через плотину. Для этого кратковременно открывают шандоры все практически на один метр и сбрасывают эту древесину», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.





В аварийно-спасательной службе попросили горожан быть внимательнее: проплывающий по Оби топляк может столкнуться с катерами, лодками и катамаранами, а уровень воды в реке из-за пропуска древесины повысится на 20–50 сантиметров. Но так как это повышение будет кратковременным, то серьёзных неудобств горожанам оно не доставит — к вечеру ситуация нормализуется, добавил Константин Максимов.