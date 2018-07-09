Экстренное предупреждение: спасатели сообщили об аномальной жаре

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности

Спасатели предупредили новосибирцев о надвигающейся на город аномальной жаре — в ближайшие дни температура может повыситься до 30 градусов.







«Экстренное предупреждение. Синоптики сообщили, с 9 по 16 июля в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами плюс 30 градусов и выше», — говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.







Спасатели рекомендуют избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей и длительного пребывания на улице, а также пить как можно больше негазированной воды.







Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами.

