Лучше объехать: дорогу у Центрального рынка перекрыли на две недели
Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на улице Крылова в Центральном районе Новосибирска.
Из-за ремонтных работ теплоэнергетики закроют проезжую часть улицы Крылова в районе дома
«С 9 июля закрывается проезжая часть улицы Крылова в районе здания
В мэрии уточнили, что на время ремонтных работ поменяется схема движения маршрутки
«На период проведения работ движение маршрутного такси
Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.
На прошлой неделе стало известно, что улицу Гоголя сузят на шесть метров из-за ремонта дороги, а остановку «Станция метро "Красный проспект"» перенесут на 50 метров в сторону улицы Мичурина.
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова из архива НГС (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)