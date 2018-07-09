Лучше объехать: дорогу у Центрального рынка перекрыли на две недели

Ремонт продлится до 22 июля
Ремонт продлится до 22 июля

Новосибирские коммунальщики приступают к работам по благоустройству на улице Крылова в Центральном районе Новосибирска.


Из-за ремонтных работ теплоэнергетики закроют проезжую часть улицы Крылова в районе дома № 12.


«С 9 июля закрывается проезжая часть улицы Крылова в районе здания № 12. Это связано с проведением филиалом "Тепловой район" работ по ремонту теплотрассы. Окончание работ запланировано на 22 июля», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что на время ремонтных работ поменяется схема движения маршрутки № 48. Автомобилисты смогут объехать перекрытый участок по дорогам общего пользования.


«На период проведения работ движение маршрутного такси № 48 в прямом направлении будет организовано по схеме: от о.п. "Ул. Ольги Жилиной (ул. Крылова)" по улице Крылова с правым поворотом на улицу Семьи Шамшиных, улицу Гоголя, далее — по установленному маршруту. В обратном направлении — без изменений», — добавили в пресс-центре мэрии.


Водителей и пешеходов призывают руководствоваться знаками и информационными щитами, а также проявить внимательность.


Схема перекрытия
Схема перекрытия


На прошлой неделе стало известно, что улицу Гоголя сузят на шесть метров из-за ремонта дороги, а остановку «Станция метро "Красный проспект"» перенесут на 50 метров в сторону улицы Мичурина.

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