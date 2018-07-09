Угрожали отрезать пальцы: двое подростков пошли под суд за вымогательство денег у знакомых

Под уголовное дело о вымогательстве попали 16-летний школьник и 17-летний студент
Под уголовное дело о вымогательстве попали 16-летний школьник и 17-летний студент

В Новосибирске пошли под суд двое подростков, которых обвиняют в вымогательстве: один из них обещал отрезать жертве пальцы ножом.


Преступления произошли в начале 2018 года во дворах Дзержинского района Новосибирска. Жертвами 16-летнего школьника и его 17-летнего приятеля стали трое знакомых на год-два постарше, рассказала корреспонденту НГС помощник прокурора Дзержинского района Евгения Дампилова.


По версии обвинения, сначала 16-летний школьник стал вымогать у своего знакомого, также несовершеннолетнего, 3000 рублей. Жертва должна была принести деньги в течение семи дней. Чтобы молодой человек был сговорчивее, обвиняемый взял нож и приставил к его руке, пообещав отрезать пальцы. Также в качестве гарантии он забрал у потерпевшего iPhone и электронную сигарету. Ещё у двоих молодых людей обвиняемые вымогали по 2,5 тысячи рублей, а в случае отказа угрожали избить.


В итоге мать одной из жертв попросила о помощи прокуратуру.


«Законный представитель потерпевшего обратилась в прокуратуру Дзержинского района города Новосибирска, сообщила об угрозах и вымогательстве в адрес её сына. В тот же день потерпевшему была выдана аппаратура для скрытой видео- и аудиозаписи, нарушители были задержаны в ходе оперативно-разыскного мероприятия при выдвижении требований передать им денежные средства под угрозой избиения», — пояснила Евгения Дампилова.


Теперь подросткам предстоит ответить перед законом: их обвиняют в вымогательстве, а 16-летнего школьника ещё и в разбое. Заместитель прокурора Дзержинского района Новосибирска уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, сейчас оно ушло в суд.


Ранее Калининский районный суд вынес приговор двум молодым людям, которые напали на таксистку в безлюдном месте и забрали у неё телефон и 700 рублей.

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