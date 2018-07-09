В «Ауре» приостановил работу гипермаркет «О'Кей»

Гипермаркет «О'Кей» не открылся сегодня утром в новосибирском ТРЦ «Аура» — в магазине сети это объяснили проблемами со связью.





Покупателей гипермаркета в «Ауре» встречают пока опущенные рольставни





В том, что «О'Кей» в «Ауре» не работает до сих пор, убедился корреспондент НГС. На входе опущены рольставни, на которых висит объявление «По техническим причинам гипермаркет временно не работает».





На стойке информации в «Ауре» точное время, когда гипермаркет возобновит работу, сказать не смогли.







«Может, и завтра не откроется, а, может быть, и сегодня вечером уже начнёт работать», — заметил молодой человек за стойкой.







В самом магазине остановку работы объяснили проблемами со связью.







«Как только решим, откроемся, но когда это будет, сейчас точно сказать нельзя», — ответила девушка-оператор линии для клиентов.







Второй новосибирский магазин сети в ТЦ «Малинка» на улице Дуси Ковальчук сегодня работает, сообщили в торговом центре.







Формулировка «технические причины» может означать как временные проблемы, которые могут быть решены в течение нескольких часов, так и полную ликвидацию торговой точки. Например, в марте этого года в результате коммунальной аварии были затоплены несколько магазинов на улицах Ленина и Советская. Они были закрыты с этой формулировкой, но возобновили работу, как только устранили последствия потопа. А вот сеть «Макдоналдс», закрывшая в июне своё заведение на «Студенческой», поначалу также ограничилась ссылкой на технические причины, однако сейчас с этого помещения уже исчезли все элементы фирменного оформления сети.