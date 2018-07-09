Хоккеисты «Сибири» пошли по врачам после отпусков

Скоро хоккеисты приступят к тренировкам
Скоро хоккеисты приступят к тренировкам

Хоккеисты новосибирской «Сибири» вышли из отпуска и готовятся к началу тренировок.


Сообщение об этом появилось на официальной странице ХК «Сибирь» днём 9 июля.


«Наша команда вышла из отпуска. Хоккеисты проходят медицинское обследование перед началом тренировочного процесса, который до 31 июля будет проходить в Новосибирске», — говорится на официальном сайте новосибирского клуба.


На прошлой неделе НГС опубликовал календарь на сезон 2018/2019 для болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» — новосибирская команда проведет 62 матча в сентябре – феврале. В конце июня клуб показал новую фирменную экипировку для вратаря Алексея Красикова — как сообщается на официальной странице «Сибири» в Instagram, Красиков будет играть в ней в предстоящем сезоне. На новых щитках голкипера нарисована фирменная снежинка и написано «Сибирь».

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