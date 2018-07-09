Недовольные новосибирцы устроили пикет против турникетов в троллейбусах и трамваях

Собравшиеся считают, что турникеты в троллейбусах и трамваях создадут неудобства для пассажиров

Вечером 9 июля несколько новосибирцев вышли на пикет в центре города, чтобы выразить свой протест против установки турникетов в троллейбусах и трамваях.







Акция началась в 17:00 в сквере на Орджоникидзе.





Как пояснил корреспонденту НГС организатор пикета Михаил Рязанцев, он не против бескондукторной системы как таковой, но считает, что турникеты замедлят посадку в троллейбусы и трамваи. В частности, в салон сложнее будет зайти маломобильным пассажирам, людям с колясками и большими сумками. А зимой, чтобы сесть в троллейбус или трамвай, пассажирам придётся стоять в очереди на морозе, пояснил активист.







«Будет медленнее гораздо двигаться транспорт из-за этого. Потому что на каждой станции нужно будет пропускать каждого пассажира по отдельности через турникет. Соответственно, это снижает удобство транспорта, конкурентоспособность его [по сравнению] с другими транспортными средствами. Считаю, что ни к чему хорошему это не приведёт. <…> Хотят бескондукторную систему ввести — ну хорошо. Но они предлагают сделать вход только через переднюю дверь и именно с турникетом, который будет мешать проходу <…> Взяли самую неудобную систему, которая в Москве была <…> В Москве это ни к чему хорошему не привело и её отменили недавно — в июне. И сразу решили у нас зачем-то вводить», — рассуждает Михаил Рязанцев.







С 16 июня все московские трамваи начнут работать без турникетов. Можно входить в любую дверь, это очень экономит время в поездке. С тех пор, как мы стали убирать турникеты, количество трамвайных пассажиров выросло на 8%. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 июня 2018 г.





Ранее стало известно, что до 31 августа 2019 года предприятие «Горэлектротранспорт» планирует установить турникеты во всех своих троллейбусах и трамваях. После этого пассажиры смогут сами платить за проезд с помощью транспортных, банковских карт и мобильных телефонов. Горожане будут заходить в общественный транспорт через переднюю дверь и прикладывать карты или телефоны к терминалу. После списания денег турникет откроется и пропустит пассажиров в салон. Если расчёт наличный, пассажир также должен подойти к турникету, передать деньги водителю — после оплаты пассажиру дадут чек, и турникет откроется.





Сейчас «Горэлектротранспорт» ищет подрядчика работ, который оснастит троллейбусы и трамваи бескондукторной системой, — победитель электронного аукциона определится 16 июля. Начальная цена контракта превышает 40 миллионов рублей.







Пикет проходит в сквере на Орджоникидзе





«По-хорошему, нужно аукцион отменять, провести [обсуждения] со всеми экспертами, с жителями, предложения собрать. Потому что явно не самый хороший, не самый удобный вариант предлагается, можно сделать лучше за 40 миллионов», — считает Михаил Рязанцев.







В мэрии Новосибирска ранее поясняли, что после установки турникетов кондукторов сокращать не будут — их планируют перевести на неполный рабочий день. По словам директора ГЭТ Константина Прокина, транспорт сможет работать в смешанном режиме — как с кондуктором, так и без.







«То есть отключается система, раздвигаются калитки, снимается турникет, и вагон поехал работать с кондуктором. Например, утром в час пик пассажиропоток большой, система отключена, кондуктор отрабатывает, например, до 10 утра. В 10 [часов] пассажиропоток спал, кондуктор приезжает в депо, система включается в активное состояние, и вагон продолжает работать в бескондукторном режиме», — объяснял директор ГЭТ.







Бескондукторную систему оплаты проезда в Новосибирске начали тестировать в декабре прошлого года: тогда на линию впервые вышел трамвай с турникетами на входе. После этого пассажиры начали жаловаться на большие очереди перед турникетом.





На акцию протеста собрались несколько человек



