Недовольные новосибирцы устроили пикет против турникетов в троллейбусах и трамваях

Собравшиеся считают, что турникеты в троллейбусах и трамваях создадут неудобства для пассажиров
Собравшиеся считают, что турникеты в троллейбусах и трамваях создадут неудобства для пассажиров

Вечером 9 июля несколько новосибирцев вышли на пикет в центре города, чтобы выразить свой протест против установки турникетов в троллейбусах и трамваях.


Акция началась в 17:00 в сквере на Орджоникидзе. 


Как пояснил корреспонденту НГС организатор пикета Михаил Рязанцев, он не против бескондукторной системы как таковой, но считает, что турникеты замедлят посадку в троллейбусы и трамваи. В частности, в салон сложнее будет зайти маломобильным пассажирам, людям с колясками и большими сумками. А зимой, чтобы сесть в троллейбус или трамвай, пассажирам придётся стоять в очереди на морозе, пояснил активист.


«Будет медленнее гораздо двигаться транспорт из-за этого. Потому что на каждой станции нужно будет пропускать каждого пассажира по отдельности через турникет. Соответственно, это снижает удобство транспорта, конкурентоспособность его [по сравнению] с другими транспортными средствами. Считаю, что ни к чему хорошему это не приведёт. <…> Хотят бескондукторную систему ввести — ну хорошо. Но они предлагают сделать вход только через переднюю дверь и именно с турникетом, который будет мешать проходу <…> Взяли самую неудобную систему, которая в Москве была <…> В Москве это ни к чему хорошему не привело и её отменили недавно — в июне. И сразу решили у нас зачем-то вводить», — рассуждает Михаил Рязанцев.



Ранее стало известно, что до 31 августа 2019 года предприятие «Горэлектротранспорт» планирует установить турникеты во всех своих троллейбусах и трамваях. После этого пассажиры смогут сами платить за проезд с помощью транспортных, банковских карт и мобильных телефонов. Горожане будут заходить в общественный транспорт через переднюю дверь и прикладывать карты или телефоны к терминалу. После списания денег турникет откроется и пропустит пассажиров в салон. Если расчёт наличный, пассажир также должен подойти к турникету, передать деньги водителю — после оплаты пассажиру дадут чек, и турникет откроется. 


Сейчас «Горэлектротранспорт» ищет подрядчика работ, который оснастит троллейбусы и трамваи бескондукторной системой, — победитель электронного аукциона определится 16 июля. Начальная цена контракта превышает 40 миллионов рублей.


Пикет проходит в сквере на Орджоникидзе
Пикет проходит в сквере на Орджоникидзе


«По-хорошему, нужно аукцион отменять, провести [обсуждения] со всеми экспертами, с жителями, предложения собрать. Потому что явно не самый хороший, не самый удобный вариант предлагается, можно сделать лучше за 40 миллионов», — считает Михаил Рязанцев.


В мэрии Новосибирска ранее поясняли, что после установки турникетов кондукторов сокращать не будут — их планируют перевести на неполный рабочий день. По словам директора ГЭТ Константина Прокина, транспорт сможет работать в смешанном режиме — как с кондуктором, так и без.


«То есть отключается система, раздвигаются калитки, снимается турникет, и вагон поехал работать с кондуктором. Например, утром в час пик пассажиропоток большой, система отключена, кондуктор отрабатывает, например, до 10 утра. В 10 [часов] пассажиропоток спал, кондуктор приезжает в депо, система включается в активное состояние, и вагон продолжает работать в бескондукторном режиме», — объяснял директор ГЭТ.


Бескондукторную систему оплаты проезда в Новосибирске начали тестировать в декабре прошлого года: тогда на линию впервые вышел трамвай с турникетами на входе. После этого пассажиры начали жаловаться на большие очереди перед турникетом


На акцию протеста собрались несколько человек
На акцию протеста собрались несколько человек


Прочтений: 5094
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (62)62
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено