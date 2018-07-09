За дипломом приехали: в новосибирские вузы возьмут больше иностранцев

Через шесть лет в Новосибирске ждут уже 24 тысячи студентов-иностранцев
Через шесть лет в Новосибирске ждут уже 24 тысячи студентов-иностранцев

В Новосибирской области планируют увеличить количество иностранных студентов.


Об этом рассказала сегодня заместитель министра образования региона Олеся Орлова.


По её словам, внимание к иностранным абитуриентам решили увеличить после программы правительства РФ «Экспорт российского образования». «Смысл этого проекта заключается в том, что к концу его реализации [в 2024 году] на территории России ожидается в три раза больше иностранных обучающихся, чем есть сейчас. <...> Это очень большая работа. Вузы, которые участвуют в реализации, предлагают свои меры по продвижению российского образования. Например, у нас есть студенческий форум стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества. — К.Ш.). Именно из этих стран у нас наибольшее количество иностранных обучающихся», — пояснила Олеся Орлова.


Сегодня в программе участвуют два новосибирских вуза: НГУ и НГТУ. В регионе обучают около восьми тысяч студентов из разных стран, пять из них — на очной форме. Больше всего — из Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Китая. Так, через 6 лет их количество планируют увеличить до 24 тысяч.


Сейчас власти разрабатывают мероприятия, которые помогут достичь этой цифры. Помимо новых и актуальных для иностранных студентов направлений планируется ремонт студенческих общежитий и увеличение количества мест в них.


В Новосибирске продолжается приёмная кампания в вузах — для абитуриентов делают детские комнаты и завлекают новыми специальностями. Всего к новому учебному году планируют набрать более 40 тысяч студентов: 12 210 — на бюджетные места и 28 206 — на коммерческие.


Среди иностранных студентов в Новосибирске попадаются и выходцы из-за пределов СНГ — недавно корреспондент НГС беседовала с учащимися вузов, которые приехали в Сибирь из Португалиии и Зимбабве.

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