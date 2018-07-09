В Новосибирске появились голодные птицы без перьев

Некоторые виды птиц не могут летать из-за выпавших перьев
Некоторые виды птиц не могут летать из-за выпавших перьев

У птиц в Новосибирске начали выпадать перья — после линьки некоторые виды не могут летать и постоянно сидят в гнёздах.


По словам орнитолога Алексея Яновского, сезон линьки у птиц обычно начинается сразу после периода гнездования.


«Около гнёзд коршунов уже валяются перья, видно, что это маховые перья, выпавшие из крыльев. <…> Водоплавающие птицы собираются на линьку в укромных местах, где нет рыбной ловли <…>, забиваются в густые заросли тростника. Это утки, лебеди, гуси. На две недели у них утрачивается способность к полёту, поскольку маховые перья выпадают целиком. У большинства птиц смена происходит постепенно, они не теряют способность к полёту, но вот у водоплавающих — теряется», — рассказал корреспонденту НГС орнитолог.


По словам Яновского, в период линьки птицы сторонятся человека и не проявляют агрессии.


«Во-первых, им необходимо усиленное питание. Во-вторых, они не приближаются к опасности, так как манёвренности во время полёта нет, нет такой силы взлёта и полёта. Сейчас птицам надо больше кормиться, меньше беспокоиться и меньше летать», — добавил Яновский.


Птенец, у которого начали расти перья
Птенец, у которого начали расти перья


На прошлой неделе на улицах Новосибирска появились первые птенцы — нередко они выпадают из гнезда и погибают.

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