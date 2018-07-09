Можно потерпеть: СГК отчиталась о технологиях, которые сделали отключения горячей воды короче

Этим летом горячую воду в Новосибирске отключают на более короткие сроки, считают в СГК
Этим летом горячую воду в Новосибирске отключают на более короткие сроки, считают в СГК

В «Сибирской генерирующей компании» (СГК) сообщили о новом методе гидравлических испытаний в Новосибирске, который, по данным энергетиков, позволил заметно сократить срок отключений горячей воды.


По информации пресс-службы энергокомпании, благодаря новой технологии срок отключения горячей воды в домах горожан снизился в среднем на два дня.


«Энергетики впервые проводят опрессовки поэтапно на меньших участках сетей вместо традиционной практики испытаний зон, крупных по площади и протяжённости труб. <…> Новый подход в организации опрессовок позволяет сконцентрировать технику, человеческие и материальные ресурсы на аварийно-восстановительных работах и в результате уменьшить число многоквартирных домов, одновременно отключенных от услуги горячего водоснабжения (ГВС). 


По сравнению с 2017 годом срок отключения ГВС в среднем снизился на 2 дня», 


— рассказали в пресс-службе СГК.


В энергокомпании также отметили, что гидравлические испытания проводятся в круглосуточном режиме, а на устранения повреждений в теплосетях у коммунальщиков уходит от 6 до 48 часов. На данный момент для проведения гидравлических испытаний теплосетей Новосибирска привлечены 770 человек и 50 специальных машин.


Сейчас в городе продолжаются масштабные испытания теплосетей. По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», сейчас горячей воды нет в 2808 домах города. Сегодня поздно вечером, 9 июля, горячая вода должна вернуться в многоэтажки, которые относятся к зоне ТЭЦ-5. 


С сегодняшнего дня горячую воду отключили в домах в Калининском и Дзержинском районах Новосибирска, попадающих в зону ТЭЦ-4, — испытания тепловых сетей на плотность и прочность планируются максимум до 15 июля. 

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