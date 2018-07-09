Бывшего главврача детской больницы № 3 выпустили из-под стражи
Заельцовский районный суд Новосибирска выпустил из-под стражи бывшего главного врача детской больницы
Об этом корреспонденту НГС сообщили в Заельцовском районном суде. Мера пресечения Никифоровой была избрана в субботу, 7 июля.
Следователи задержали Наталью Никифорову 4 июля по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, с лета 2015 года по ноябрь 2016 года Никифорова, будучи главным врачом детской горбольницы
С должности главного врача Никифорова уволилась в июне 2017 года после крупного скандала, связанного с жестоким обращением с ребёнком в больнице: нянечка ушла домой, привязав руки мальчика к кровати.
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Алёна Истомина
Фото mdkb3.ru