Пляжное настроение: в Новосибирской области задержится жара до +32
Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую половину наступившей недели: в ближайшие три дня, с 10 по 12 июля, в области ожидается сухая и жаркая погода.
«Без осадков, ветер юго-восточный или восточный будет 2–7, местами порывы до 14 [метров в секунду]. Температуры ночные +11…+16 или +12…+17 [градусов], а днём +27…+32», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами.
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Ольга Хмелевская
Фото Анны Золотовой