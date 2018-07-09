Пляжное настроение: в Новосибирской области задержится жара до +32

В первой половине недели воздух в Новосибирской области прогреется до +32 градусов
В первой половине недели воздух в Новосибирской области прогреется до +32 градусов

Новосибирские синоптики дали предварительный прогноз погоды на первую половину наступившей недели: в ближайшие три дня, с 10 по 12 июля, в области ожидается сухая и жаркая погода.


«Без осадков, ветер юго-восточный или восточный будет 2–7, местами порывы до 14 [метров в секунду]. Температуры ночные +11…+16 или +12…+17 [градусов], а днём +27…+32», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.


Жара вернулась в Новосибирск в конце прошлой недели: до этого через территорию региона проходила серия холодных фронтов с ветром, дождями и грозами.

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