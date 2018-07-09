Спасатели вывели из леса заблудившегося во время прогулки новосибирца

Потерявший ориентиры мужчина блуждал по лесу около трёх часов
Потерявший ориентиры мужчина блуждал по лесу около трёх часов

Вечером 8 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вывели заблудившегося мужчину из леса в Первомайском районе Новосибирска.


По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 19:55. Мужчина 1979 года рождения заблудился в лесу недалеко от улицы Одоевского и сам вызвал спасателей. 


«Их вообще было двое, они гуляли по лесу. Разошлись, заблудились. <…> Один нашёл выход и уехал домой, а второй заблудился и не смог найти выход. Наши спасатели приехали на место, созвонились с ним, пообщались с ним по ориентирам <…> и нашли его», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.


Спасатели уточнили, что всего мужчина блуждал по лесу около трёх часов. Помощь врачей ему не понадобилась. 


Также вчера спасатели МАСС вскрыли гараж и вытащили мужчину, который закрылся внутри и завёл машину.

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