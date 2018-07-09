Спасатели вывели из леса заблудившегося во время прогулки новосибирца
Вечером 8 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вывели заблудившегося мужчину из леса в Первомайском районе Новосибирска.
По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 19:55. Мужчина 1979 года рождения заблудился в лесу недалеко от улицы Одоевского и сам вызвал спасателей.
«Их вообще было двое, они гуляли по лесу. Разошлись, заблудились. <…> Один нашёл выход и уехал домой, а второй заблудился и не смог найти выход. Наши спасатели приехали на место, созвонились с ним, пообщались с ним по ориентирам <…> и нашли его», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.
Спасатели уточнили, что всего мужчина блуждал по лесу около трёх часов. Помощь врачей ему не понадобилась.
Также вчера спасатели МАСС вскрыли гараж и вытащили мужчину, который закрылся внутри и завёл машину.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото Алёны Истоминой