Спасатели вывели из леса заблудившегося во время прогулки новосибирца

Потерявший ориентиры мужчина блуждал по лесу около трёх часов

Вечером 8 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы вывели заблудившегося мужчину из леса в Первомайском районе Новосибирска.







По информации спасателей, вызов на пульт дежурного поступил в 19:55. Мужчина 1979 года рождения заблудился в лесу недалеко от улицы Одоевского и сам вызвал спасателей.





«Их вообще было двое, они гуляли по лесу. Разошлись, заблудились. <…> Один нашёл выход и уехал домой, а второй заблудился и не смог найти выход. Наши спасатели приехали на место, созвонились с ним, пообщались с ним по ориентирам <…> и нашли его», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы Константин Максимов.







Спасатели уточнили, что всего мужчина блуждал по лесу около трёх часов. Помощь врачей ему не понадобилась.





Также вчера спасатели МАСС вскрыли гараж и вытащили мужчину, который закрылся внутри и завёл машину.

