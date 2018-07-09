На улице Пархоменко перекрыли движение — теперь все ездят по дворам
Днём 7 июля коммунальщики перекопали улицу Пархоменко в Ленинском районе Новосибирска — из-за этого автомобили и общественный транспорт стали объезжать раскопанную улицу по дворам жилых домов.
Как рассказала корреспонденту НГС местная жительница Ольга, сейчас выезд с Троллейного жилмассива затруднён. Многие машины не могут разъехаться в узких дворах.
«Очень весело: грузовые машины, общественный транспорт, легковые — всё это едет через дворы. Тут же дети играют. Сейчас вот автобус
Ранее в пресс-центре мэрии сообщали, что на время перекрытия улицы Пархоменко схема движения автобусов и маршруток изменится. Так, согласно информации мэрии, автобусы
Корреспондент НГС направил запрос в пресс-центр мэрии, чтобы узнать, будет ли урегулировано движение автомобилей и общественного транспорта во дворах жилых домов.
Помимо этого на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце этой недели.
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Александр Сильченко
Фото и видео предоставлены читательницей НГС Ольгой