Новосибирская группа выпустила новую песню про неважное самочувствие
Новосибирская группа «Буерак» опубликовала песню из нового альбома «Репост Модерн», который выйдет 5 сентября. Песня под названием «Неважно» появилась на странице в официальной группе новосибирских музыкантов вечером 6 июля.
Помимо релиза новой песни, новосибирцы рассказали, когда группа выпустит новый альбом. Так, согласно информации в официальной группе, выпустить альбом музыканты собираются 5 сентября. В него войдёт девять композиций.
Первая презентация нового альбома новосибирцев пройдёт 30 октября в Москве.
Постпанк-группа «Буерак» появилась в Новосибирске в 2014 году. Модные издания не раз включали этот дуэт в список самых интересных молодых исполнителей, а жюри премии Jagermeister Indie Awards в 2016 году признало «Буерак» группой года наряду с «Грибами» и ГШ/Glintshake. В ноябре 2017 года клип «Буерака» на песню «Твоя фигура» обсудили в шоу «12 злобных зрителей» на телеканале MTV Россия. В середине июня новосибирские музыканты записали песню про «Бесплатный вход» на территории крематория, а на прошлой неделе сняли клип «Тупой» с дошираком и майонезом.
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Александр Сильченко
Фото на превью vk.com/buerak_vsegda_anshlag