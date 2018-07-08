Лодка с рыбаком перевернулась на Оби: на месте работали спасатели
Вечером 7 июля новосибирские спасатели МАСС вытащили из перевернувшейся на Оби лодки рыбака недалеко от Коммунального моста.
По информации спасателей, инцидент произошёл около 22:00 в Ленинском районе Новосибирска.
«Мужчина рыбачил с лодки. Неаккуратно заманеврировал <…> и опрокинулся. Как только поступила информация, мы отправили оперативную группу спасателей на катере. Прибыв на место, они подобрали, выловили и отбуксировали его до берега. <…> Он был на резиновой лодке», — пояснил корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.
По словам Максимова, мужчина отказался от медицинской помощи. Согласно информации в официальной группе МАСС в соцсети «ВКонтакте», на спасение мужчины у спасателей ушло 7 минут.
Спасатели напоминают новосибирцам, что нельзя купаться в тёмное время суток, а также в местах, которые не предназначены для этого. Также спасатели не рекомендуют заходить в воду после выпитого.
На прошлой неделе МЧС выпустило предупреждение, в котором попросило новосибирцев не купаться во время гроз: в такую погоду высока вероятность удара молнии в человека.
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Александр Сильченко
Фото из архива НГС (1), vk.com/mass54 (2)