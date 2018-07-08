Фура столкнулась с «Субару» на Бердском шоссе и собрала пробку

Из-за аварии на Бердском шоссе собралась пробка
Из-за аварии на Бердском шоссе собралась пробка

Днём 8 июля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru и грузовик Scaniа.


Авария случилась около 14:00 недалеко от АЗС «ХОРОС».


«Subaru и Scaniа двигались со стороны 1-й Механической в сторону Большевистской. На светофоре "Субару" остановился, а водитель фуры затормозить не успел и допустил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе в сторону города собралась пробка. Скорость движения автомобилей на этом участке автодороги в 14:55 не превышала 7 км/ч.


Скорость машин в потоке не превышает 7 км/ч
Скорость машин в потоке не превышает 7 км/ч


Утром 5 июля в Новосибирске на перекрёстке Гурьевской и Тургенева «Мазда» и «Тойота» попали в аварию — из-за этого остановились трамваи.

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