Фура столкнулась с «Субару» на Бердском шоссе и собрала пробку
Днём 8 июля на Бердском шоссе в Первомайском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Subaru и грузовик Scaniа.
Авария случилась около 14:00 недалеко от АЗС «ХОРОС».
«Subaru и Scaniа двигались со стороны 1-й Механической в сторону Большевистской. На светофоре "Субару" остановился, а водитель фуры затормозить не успел и допустил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Согласно сервису Яндекс.Пробки, из-за аварии на Бердском шоссе в сторону города собралась пробка. Скорость движения автомобилей на этом участке автодороги в 14:55 не превышала 7 км/ч.
Утром 5 июля в Новосибирске на перекрёстке Гурьевской и Тургенева «Мазда» и «Тойота» попали в аварию — из-за этого остановились трамваи.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал — здесь новости выходят самыми первыми.
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus (1), скриншот yandex.ru/maps (2)