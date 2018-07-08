Новосибирцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста

В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в Первомайском сквере.







На пикет пришло около 150 человек





Организатор митинга — Новосибирский обком КПРФ. Акция началась в 13:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 150 человек.







Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Пенсионная реформа — ограбление трудящихся», «Покойникам пенсия не нужна», «Помоги правительству — умри до пенсии».







Организатор пикета — Новосибирский обком КПРФ





Остальные просто предлагали правительству уйти в отставку. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет.







На плакатах отчаянные надписи





В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).







Некоторые участники акции призывают правительство уйти в отставку





Выступления против повышения пенсионного возраста были также запланированы на 1 июля. Но мэрия отказала организаторам митинга. Его запретили устраивать на всех 4 площадках, которые просили активисты: перед оперным театром, в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и у памятника императору Александру III. Одна из причин отказа: готовящиеся на это число теракты и бунт.

