Новосибирцы вышли на митинг против повышения пенсионного возраста
В Новосибирске проходит митинг против повышения пенсионного возраста — несколько десятков человек вышли на площадку в Первомайском сквере.
Организатор митинга — Новосибирский обком КПРФ. Акция началась в 13:00. По наблюдению корреспондента НГС, в первый час на площадку пришли около 150 человек.
Некоторые плакаты на тему повышения пенсионного возраста: «Пенсионная реформа — ограбление трудящихся», «Покойникам пенсия не нужна», «Помоги правительству — умри до пенсии».
Остальные просто предлагали правительству уйти в отставку. Сейчас в России женщины выходят на пенсию в возрасте 55 лет, а мужчины — в 60 лет.
В июне премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о повышении пенсионного возраста со следующего года. Для мужчин — на пять лет (с 65), для женщин — на 8 (с 63).
Выступления против повышения пенсионного возраста были также запланированы на 1 июля. Но мэрия отказала организаторам митинга. Его запретили устраивать на всех 4 площадках, которые просили активисты: перед оперным театром, в Первомайском сквере, у театра «Глобус» и у памятника императору Александру III. Одна из причин отказа: готовящиеся на это число теракты и бунт.
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Александр Сильченко
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