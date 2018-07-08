Десятки машин с фиолетовыми флагами проехали по Большевистской
Утром 8 июля по улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска проехало около 20 автомобилей с наклейками криптовалюты PRIZM — автопробег приурочили ко Дню семьи, любви и верности.
«Всего было около 150–160 автомобилей, но ещё не считали. Была благотворительность, делали всё активисты. <...> Всё было сделано в честь Дня семьи», — рассказал корреспонденту НГС участник автопробега Сергей.
По словам мужчины, после автопробега участники отправились в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория», где специально для детей провели праздничное мероприятие.
«Были [в реабилитационном центре] аниматоры для детей. Это волонтёрство, специально для детей. Подарили им столы, кондиционеры, различные подарки. Всё это сделали активисты. Мы уже уехали оттуда, там сейчас остались аниматоры с детьми», — добавил Сергей.
Справка: День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Инициатива об учреждении нового государственного праздника — Всероссийского дня супружеской любви и семейного счастья в честь благоверных князя Петра и княгини Февронии — была единогласно одобрена в Совете Федерации на заседании комитета СФ по социальной политике 26 марта 2008 года.
28 мая, в день 100-летия образования Пограничной службы ФСБ Российской Федерации силовики проехали колонной из нескольких десятков автомобилей по Новосибирску. Автомобили можно было наблюдать в центре и в левобережной части города.
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Александр Сильченко
Фото Дарьи Януш