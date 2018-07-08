Спасатели вскрыли гараж с заведённой машиной и вытащили мужчину без дыхания

Мужчина закрылся в гараже и завёл машину — спасателям пришлось вскрывать гараж

Утром 8 июля спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) вскрыли гараж в Дзержинском районе Новосибирска и вытащили мужчину, который закрылся внутри и завёл машину.







По информации спасателей, инцидент произошёл около 7:00 на улице Зейской.





«Жена утром проснулась, увидела в телефоне сообщение от него: "Люблю, прощай", услышала в гараже звук работающей машины. Вызвала полицию и нас. Наши ребята приехали, надели дыхательные аппараты, вскрыли гараж и извлекли тело мужчины», — рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.





По словам Максимова, после того как мужчину вытащили из гаража, спасатели оказали ему первую помощь.





«У него был пульс, но не было дыхания. Сделали искусственное дыхание, после чего живого передали врачам скорой помощи», — добавил заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов.





В апреле пожарные вытащили мужчину из запертого гаража в центре Новосибирска. Спасённый был жив — его госпитализировали.

