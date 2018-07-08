«Путин барбекю»: в подворотне на Ленина открылся бар с уличной едой из Канады и Германии

Вчера вечером во дворе офисных зданий на Ленина, 6 начал работать STREET FOOD PUB «FRY».





FRY занял одноэтажное здание во дворах, где раньше работала лапшичная ЛПШБР





Это совместный проект владельца баров «Шульц» Григория Морозова и компании Resto Community, которая занимается производством и поставкой полуфабрикатов для ресторанов.







В баре можно заказать как крафтовое, так и вполне классическое пиво





FRY занял небольшое отдельное здание, где до этого работали бар и закусочная ЛПШБР. По словам Морозова, в помещении пришлось провести капитальный ремонт: утеплить его, поменять крышу и т. д.







В зале порядка 40 посадочных мест





Внутри бара сейчас чуть больше 40 посадочных мест. Для тех, кто хочет провести время на воздухе, вокруг бара расставлены ярко раскрашенные бочки, на которые можно поставить еду и напитки. У части бочек наверху выложен живой газон с дерном.







Кроме пива в заведении можно заказать крафтовые лимонады российского производства





Гастрономическую концепцию своего проекта Григорий Морозов описывает как «маленький гастромаркет уличной еды».







«У нас будет маленькое, но регулярно обновляющееся меню, в котором будут хиты уличной еды разных стран», — говорит ресторатор.







Путин классический за 250 рублей





Сейчас основное блюдо в баре — это «путин», канадское блюдо (le poutin — фр.), представляющее собой жареную во фритюре картошку с соусами и различными добавками. В баре делают путин четырех видов: классический (с сыром), со свининой, мексиканский и вегетарианский.







Каривурст за 250 рублей





Кроме путина в баре можно заказать «каривурст» (нем. Currywurst) — колбаски с пряным соусом, это типичная немецкая уличная еда. Колбаски для каривурста в баре делают самостоятельно. Цена у всех основных блюд одинаковая — 250 рублей. Бокал пива стоит от 180 рублей.







Заказ в баре нужно делать самостоятельно у стойки





В ближайшее время в меню должны появиться также блюда балканской кухни: чевапчии (колбаски из рубленного мяса) и плескавица (плоская котлета).







FRY стало первым заведением в Новосибирске, которое пытается предложить в подобном формате и путин, и каривурст. Из других ярких примеров необычного стрит-фуда, который появился в Новосибирске в последнее время, можно отметить кофейню Pitchman с её гавайскими салатами и китайскими сэндвичами, а так же заведение «Чум Чум» (проект Resto Community).







Ближайшую неделю FRY работает в тестовом режиме: открываться заведение будет в 17:00, каких-то позиций может не быть в наличии. Официальное открытие намечено на будущую пятницу.

