«Путин барбекю»: в подворотне на Ленина открылся бар с уличной едой из Канады и Германии
Вчера вечером во дворе офисных зданий на Ленина, 6 начал работать STREET FOOD PUB «FRY».
Это совместный проект владельца баров «Шульц» Григория Морозова и компании Resto Community, которая занимается производством и поставкой полуфабрикатов для ресторанов.
FRY занял небольшое отдельное здание, где до этого работали бар и закусочная ЛПШБР. По словам Морозова, в помещении пришлось провести капитальный ремонт: утеплить его, поменять крышу и т. д.
Внутри бара сейчас чуть больше 40 посадочных мест. Для тех, кто хочет провести время на воздухе, вокруг бара расставлены ярко раскрашенные бочки, на которые можно поставить еду и напитки. У части бочек наверху выложен живой газон с дерном.
Гастрономическую концепцию своего проекта Григорий Морозов описывает как «маленький гастромаркет уличной еды».
«У нас будет маленькое, но регулярно обновляющееся меню, в котором будут хиты уличной еды разных стран», — говорит ресторатор.
Сейчас основное блюдо в баре — это «путин», канадское блюдо (le poutin — фр.), представляющее собой жареную во фритюре картошку с соусами и различными добавками. В баре делают путин четырех видов: классический (с сыром), со свининой, мексиканский и вегетарианский.
Кроме путина в баре можно заказать «каривурст» (нем. Currywurst) — колбаски с пряным соусом, это типичная немецкая уличная еда. Колбаски для каривурста в баре делают самостоятельно. Цена у всех основных блюд одинаковая — 250 рублей. Бокал пива стоит от 180 рублей.
В ближайшее время в меню должны появиться также блюда балканской кухни: чевапчии (колбаски из рубленного мяса) и плескавица (плоская котлета).
FRY стало первым заведением в Новосибирске, которое пытается предложить в подобном формате и путин, и каривурст. Из других ярких примеров необычного стрит-фуда, который появился в Новосибирске в последнее время, можно отметить кофейню Pitchman с её гавайскими салатами и китайскими сэндвичами, а так же заведение «Чум Чум» (проект Resto Community).
Ближайшую неделю FRY работает в тестовом режиме: открываться заведение будет в 17:00, каких-то позиций может не быть в наличии. Официальное открытие намечено на будущую пятницу.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Стас Соколов
Фото автора