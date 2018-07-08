В Толмачёво почти на четыре часа задержали рейс в Москву

Рейс задержали на четыре часа
Рейс задержали на четыре часа

В Новосибирске на четыре часа отложили вылет рейса в Москву — по словам пассажиров, перед самым вылетом авиакомпания решила поменять самолёт.


Информацию о задержке рейса WZ 438 «Новосибирск – Москва» авиакомпании Red Wings в редакцию НГС сообщил пассажир рейса Александр.


«Мне посчастливилось быть пассажиром этого рейса. Не знаю сколько пассажиров точно, сейчас все сидят в аэропорту. Больше ста человек точно. Должны были вылететь в 7:20, но вот только сейчас идём на посадку в самолёт. Вроде как в Москве воздушное судно поменяли, потому что какие-то проблемы возникли. Вот поэтому и задержка на 4 часа», — рассказал корреспонденту НГС пассажир рейса Александр.


По словам мужчины, представитель Red Wings не выходил на встречу с пассажирами и не объяснял причину задержки.


«Мало того, ещё и SMS уведомления не всем пришли. Нам вот не присылали, по поводу изменений. Онлайн табло Толмачёво сначала показывало задержку в полтора часа, затем в два часа. Потом уже поменяли время на более позднее. Сейчас уже народ собирается на посадку», — добавил Александр.


По данным онлайн-табло Толмачёво, рейс WZ 438 «Новосибирск – Москва» авиакомпании Red Wings должен был вылететь из Новосибирска в 7:20.


Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию Red Wings чтобы узнать, из-за чего случилась задержка и сколько пассажиров было зарегистрировано на рейс.


Задержки вылетов рейсов как по России, так и за границу происходят время от времени. Один из последних случаев произошёл 17 ноября прошлого года. Тогда чартерный рейс «Новосибирск – Краби» вылетел из Толмачёво с 17-часовым опозданием.

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