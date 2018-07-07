Тысячи новосибирцев собрались в фан-зоне на набережной поболеть за сборную России (обновляется)
На сегодняшний матч сборных России и Хорватии в фан-зоне на Михайловской набережной Оби в Новосибирске собрались тысячи болельщиков. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала чемпионата мира, а матч со сборной Испании уже вошёл в историю российского футбола. Сегодня наши футболисты играют со сборной Хорватии, которая до этого не потерпела ни одного поражения на этом чемпионате мира.
Сообщения о том, что многие жители города готовятся смотреть матч уже появились на личных страницах новосибирцев в соцсетях.
НГС ведёт прямую трансляцию их фан-зоны с набережной.
Недавно НГС писал о том, как новосибирские болельщики смотрели за игрой сборной России и как они праздновали победу своей команды.
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Валерий Иванов
Фото Ольги Бурлаковой и Анны Богдановой
Видео Анны Богдановой