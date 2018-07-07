Тысячи новосибирцев собрались в фан-зоне на набережной поболеть за сборную России (обновляется)

За час до начала трансляции матча
За час до начала трансляции матча

На сегодняшний матч сборных России и Хорватии в фан-зоне на Михайловской набережной Оби в Новосибирске собрались тысячи болельщиков. Сборная России впервые дошла до четвертьфинала чемпионата мира, а матч со сборной Испании уже вошёл в историю российского футбола. Сегодня наши футболисты играют со сборной Хорватии, которая до этого не потерпела ни одного поражения на этом чемпионате мира.



Тысячи болельщиков собрались на набережной
Тысячи болельщиков собрались на набережной



Начало матча
Начало матча



Фаны подготовились к победе любимцев
Фаны подготовились к победе любимцев








К игре готовы! Болеем за наших!

Публикация от Anna Tereshkova (@tereshkova_anna)






Сообщения о том, что многие жители города готовятся смотреть матч уже появились на личных страницах новосибирцев в соцсетях. 



Прямая трансляция из фан-зоны на Михайловской набережной


НГС ведёт прямую трансляцию их фан-зоны с набережной.




Множество болельщиков пришли с российскими флагами
Множество болельщиков пришли с российскими флагами





Недавно НГС писал о том, как новосибирские болельщики смотрели за игрой сборной России и как они праздновали победу своей команды.

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