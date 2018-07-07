Скончался на месте происшествия: водитель иномарки сбил мужчину на пешеходном переходе

Внедорожник сбил мужчину на переходе
Внедорожник сбил мужчину на переходе

Сегодня вечером на трассе Р-256 возле посёлка Линёво  автомобиль Toyota Highlander сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Факт ДТП со смертельным исходом корреспонденту НГС подтвердил источник в правоохранительных органах.


Вчера НГС также сообщал о ДТП, в которое попал новосибирец под Читой.

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