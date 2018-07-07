Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии

Главный матч в нашей истории уже стартовал

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Наша сборная уже совершила чудо, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Но сегодня у наших парней есть реальный шанс вырваться в космос! Хорваты — адски тяжёлый соперник, но в любом случае шансы будут.







Если вы находитесь на стадионе в Сочи, то присылайте фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.







01:16





Выше ворот удар!









01:15





Ох, какой опасный штрафной сейчас будет исполнять сборная Хорватии.









01:13





Дзюба поборолся, пас Самедову, навес, но у Черышева не получилось.









01:12





Уже несколько прострелов с правого фланга прошли у хорватов. Что-то надо с этим делать!









01:09





Прошло десять минут матча. Пока хорваты действуют более опасно. Угловой. Модрич навешивает под свист трибун, но Дзюба выбил.









01:06





Здорово сыграл Акинфеев — Ребич опасно простреливал вдоль ворот. Угловой.









01:05





Первый опасный момент у ворот хорватов — Дзюба пробил, но от защитника ушло на угловой.





01:02





Черышев ворвался в штрафную, но передачу отдать ему не удалось.









01:01





Многие болельщики пришли на стадион в Сочи с плакатами. На каждом совершенно разные посылы. Например, мальчик просит у Головина футболку:

















01:01





Хорваты начинают первый тайм! Поехали!









00:59





В полуфинале не хватает названия лишь одной команды. А вдруг?









00:58





Станислав Черчесов поменял тактику — сегодня мы играем в четыре защитника.





00:54





Команды на поле, и звучат гимны стран!

































00:40





В Нижнем Новгороде льет дождь. Фанфест на площади Минина и Пожарского даже на время закрыли сегодня днем. Но нижегородцев не напугать погодой, тысячи людей пришли в фан-зону поддержать сборную России. Фестиваль болельщиков возобновил свою работу в 20:00.















В связи с большим количеством желающих увидеть сегодняшний матч рядом с площадкой Фестиваля болельщиков, у Дмитриевской башни, установили дополнительный экран.





00:38





Встречу обслужит бригада арбитров во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр — Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент — Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.











00:33





Важные слова сказал Станислав Черчесов.









00:31





Фотограф Артём Устюжанин находится на стадионе «Фишт» в Сочи! Мы ему чуть-чуть завидуем (на самом деле очень сильно). Он сообщает, что футболисты уже размялись.





Игорь Акинфеев готовится!





Марио Фернандес





Наш третий вратарь — Владимир Габулов





Денис Черышев













00:31





Читатель Константин прислал фото, как поле на стадионе в Сочи готовят к матчу. До начала игры осталось менее получаса.









00:27





В Сочи и так жарко, а тут еще и очень горячая поддержка футболистов обеих стран! Смотрите, какие красотки!













00:18





Фан-зона Екатеринбурга заполнена болельщиками. Каждый матч сборной России здесь невероятный ажиотаж.





И, конечно же, кокошники.









Вместо сигареты положено держать в зубах хот-дог!









Приехали на футбол и очень красивые пары (возможно, это молодожены).





























00:15





На стадионе в Сочи полно красоток, которые пришли поддержать сборную России. Некоторые взяли с собой «усы надежды».













Красавица из Нижнего Новгорода — кстати, там после матча против Испании скупили все кокошники в магазинах













00:14





Посмотрим, что происходит в фан-зонах в разных городах. Вот как нарядились болельщики в Волгограде:





На матчи идут целыми семьями





Кто-то здесь лишний...









Больше фото — в фоторепортаже.





00:12





Хорватские футболисты пару часов назад отправились на стадион из отеля Radisson. Спортсменов провожали болельщики.













Капитан сборной Хорватии Лука Модрич









Болельщики провожали своих футболистов





00:09





Футболисты нашей сборной уже на стадионе!

























00:04





Станислав Черчесов назвал состав сборной России. И сегодня с первых минут на поле выйдет Денис Черышев.











00:03





Доброго вечера, друзья! Мы начинаем. Сегодня нам предстоит увидеть самый важный матч в истории российского футбола. Давайте проголосуем, как завершится основное время.





Как завершится основное время матча Россия — Хорватия

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