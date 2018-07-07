Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии
Главный матч в нашей истории уже стартовал
Наша сборная уже совершила чудо, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Но сегодня у наших парней есть реальный шанс вырваться в космос! Хорваты — адски тяжёлый соперник, но в любом случае шансы будут.
Если вы находитесь на стадионе в Сочи, то присылайте фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.
Выше ворот удар!
Ох, какой опасный штрафной сейчас будет исполнять сборная Хорватии.
Дзюба поборолся, пас Самедову, навес, но у Черышева не получилось.
Уже несколько прострелов с правого фланга прошли у хорватов. Что-то надо с этим делать!
Прошло десять минут матча. Пока хорваты действуют более опасно. Угловой. Модрич навешивает под свист трибун, но Дзюба выбил.
Здорово сыграл Акинфеев — Ребич опасно простреливал вдоль ворот. Угловой.
Первый опасный момент у ворот хорватов — Дзюба пробил, но от защитника ушло на угловой.
Черышев ворвался в штрафную, но передачу отдать ему не удалось.
Многие болельщики пришли на стадион в Сочи с плакатами. На каждом совершенно разные посылы. Например, мальчик просит у Головина футболку:
Хорваты начинают первый тайм! Поехали!
В полуфинале не хватает названия лишь одной команды. А вдруг?
Станислав Черчесов поменял тактику — сегодня мы играем в четыре защитника.
Команды на поле, и звучат гимны стран!
В Нижнем Новгороде льет дождь. Фанфест на площади Минина и Пожарского даже на время закрыли сегодня днем. Но нижегородцев не напугать погодой, тысячи людей пришли в фан-зону поддержать сборную России. Фестиваль болельщиков возобновил свою работу в 20:00.
В связи с большим количеством желающих увидеть сегодняшний матч рядом с площадкой Фестиваля болельщиков, у Дмитриевской башни, установили дополнительный экран.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр — Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент — Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.
Важные слова сказал Станислав Черчесов.
Фотограф Артём Устюжанин находится на стадионе «Фишт» в Сочи! Мы ему чуть-чуть завидуем (на самом деле очень сильно). Он сообщает, что футболисты уже размялись.
Читатель Константин прислал фото, как поле на стадионе в Сочи готовят к матчу. До начала игры осталось менее получаса.
В Сочи и так жарко, а тут еще и очень горячая поддержка футболистов обеих стран! Смотрите, какие красотки!
Фан-зона Екатеринбурга заполнена болельщиками. Каждый матч сборной России здесь невероятный ажиотаж.
И, конечно же, кокошники.
Вместо сигареты положено держать в зубах хот-дог!
Приехали на футбол и очень красивые пары (возможно, это молодожены).
На стадионе в Сочи полно красоток, которые пришли поддержать сборную России. Некоторые взяли с собой «усы надежды».
Посмотрим, что происходит в фан-зонах в разных городах. Вот как нарядились болельщики в Волгограде:
Больше фото — в фоторепортаже.
Хорватские футболисты пару часов назад отправились на стадион из отеля Radisson. Спортсменов провожали болельщики.
Футболисты нашей сборной уже на стадионе!
Станислав Черчесов назвал состав сборной России. И сегодня с первых минут на поле выйдет Денис Черышев.
Доброго вечера, друзья! Мы начинаем. Сегодня нам предстоит увидеть самый важный матч в истории российского футбола. Давайте проголосуем, как завершится основное время.
Как завершится основное время матча Россия — Хорватия
- Победой России
- Вничью
- Победой Хорватии
Фото: Артем УСТЮЖАНИН / E1.RU, Виктор ЯСТРЕБОВ / V1.RU