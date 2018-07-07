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Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии

Главный матч в нашей истории уже стартовал

Трансляция обновляется

Наша сборная уже совершила чудо, добравшись до четвертьфинала чемпионата мира. Но сегодня у наших парней есть реальный шанс вырваться в космос! Хорваты — адски тяжёлый соперник, но в любом случае шансы будут.


Если вы находитесь на стадионе в Сочи, то присылайте фото и видео в любой из мессенджеров по номеру +7 909 704 57 70.



Выше ворот удар! 




Ох, какой опасный штрафной сейчас будет исполнять сборная Хорватии. 




Дзюба поборолся, пас Самедову, навес, но у Черышева не получилось. 




Уже несколько прострелов с правого фланга прошли у хорватов. Что-то надо с этим делать! 




Прошло десять минут матча. Пока хорваты действуют более опасно. Угловой. Модрич навешивает под свист трибун, но Дзюба выбил. 




Здорово сыграл Акинфеев — Ребич опасно простреливал вдоль ворот. Угловой. 




Первый опасный момент у ворот хорватов — Дзюба пробил, но от защитника ушло на угловой. 



Черышев ворвался в штрафную, но передачу отдать ему не удалось. 




Многие болельщики пришли на стадион в Сочи с плакатами. На каждом совершенно разные посылы. Например, мальчик просит у Головина футболку: 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Хорваты начинают первый тайм! Поехали! 




В полуфинале не хватает названия лишь одной команды. А вдруг?


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Станислав Черчесов поменял тактику — сегодня мы играем в четыре защитника. 



Команды на поле, и звучат гимны стран! 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии





В Нижнем Новгороде льет дождь. Фанфест на площади Минина и Пожарского даже на время закрыли сегодня днем. Но нижегородцев не напугать погодой, тысячи людей пришли в фан-зону поддержать сборную России. Фестиваль болельщиков возобновил свою работу в 20:00.


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


В связи с большим количеством желающих увидеть сегодняшний матч рядом с площадкой Фестиваля болельщиков, у Дмитриевской башни, установили дополнительный экран.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с бразильцем Сандру Риччи. Ассистировать ему будут соотечественники Эмерсон Де Карвалью и Марселу ван Гассе. Четвертый арбитр — Янни Сиказве из Замбии, резервный ассистент — Жерсон Эмилиану душ Сантуш из Анголы.


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Важные слова сказал Станислав Черчесов. 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Фотограф Артём Устюжанин находится на стадионе «Фишт» в Сочи! Мы ему чуть-чуть завидуем (на самом деле очень сильно). Он сообщает, что футболисты уже размялись. 


Игорь Акинфеев готовится! 
Игорь Акинфеев готовится! 


Марио Фернандес
Марио Фернандес


Наш третий вратарь — Владимир Габулов
Наш третий вратарь — Владимир Габулов


Денис Черышев
Денис Черышев


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Читатель Константин прислал фото, как поле на стадионе в Сочи готовят к матчу. До начала игры осталось менее получаса.  


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



В Сочи и так жарко, а тут еще и очень горячая поддержка футболистов обеих стран! Смотрите, какие красотки!  


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Фан-зона Екатеринбурга заполнена болельщиками. Каждый матч сборной России здесь невероятный ажиотаж. 


И, конечно же, кокошники. 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Вместо сигареты положено держать в зубах хот-дог! 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Приехали на футбол и очень красивые пары (возможно, это молодожены). 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



На стадионе в Сочи полно красоток, которые пришли поддержать сборную России. Некоторые взяли с собой «усы надежды». 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Красавица из Нижнего Новгорода — кстати, там после матча против Испании скупили все кокошники в магазинах
Красавица из Нижнего Новгорода — кстати, там после матча против Испании скупили все кокошники в магазинах


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Посмотрим, что происходит в фан-зонах в разных городах. Вот как нарядились болельщики в Волгограде:


На матчи идут целыми семьями
На матчи идут целыми семьями


Кто-то здесь лишний...
Кто-то здесь лишний...


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Больше фото — в фоторепортаже.



Хорватские футболисты пару часов назад отправились на стадион из отеля Radisson. Спортсменов провожали болельщики.


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Капитан сборной Хорватии Лука Модрич
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Болельщики провожали своих футболистов
Болельщики провожали своих футболистов



Футболисты нашей сборной уже на стадионе! 


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии




Станислав Черчесов назвал состав сборной России. И сегодня с первых минут на поле выйдет Денис Черышев.


Прорываемся в космос: следим в режиме онлайн за поединком сборных России и Хорватии



Доброго вечера, друзья! Мы начинаем. Сегодня нам предстоит увидеть самый важный матч в истории российского футбола. Давайте проголосуем, как завершится основное время.


Как завершится основное время матча Россия — Хорватия 

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Победой России
  • Вничью
  • Победой Хорватии
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