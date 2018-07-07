На улицах Новосибирска начал работать тандыромобиль

В Новосибирске начала работать мобильная пекарня под маркой «Лепешки из Тандыра». Первый такой автомобиль замечен корреспондентом НГС в районе площади Калинина.







Мобильная пекарня замечена на Красном проспекте в районе площади Калинина





«Лепешки из тандыра» представляют собой автофургон на базе автомобиля ГАЗель. Внутри установлена массивная глиняная печь. Тандыр электрический, однако позволяет печь лепешки в среднеазиатском стиле.







По словам девушки-продавца, машина только-только вышла на улицы и работает лишь четвертый день.







Внутри фургона установлен электрический тандыр





Кроме свежих лепешек (они стоят 30 рублей) фургон торгует обычной выпечкой.







Как таковые автофургоны, торгующие хлебом, работают в Новосибирске давно. Например, одна из таких мобильных точек компании «Балтийский хлеб» уже не первый год стоит там же, в районе площади Калинина.







Лепешки стоят 30 рублей





Отличие «Лепешек из Тандыра» в том, что это первый в Новосибирске пример мобильной пекарни, где хлеб выпекают прямо на месте. Ранее подобного рода фуд-траки работали только в нише уличной еды. Так в Aktrue fire truck установлена настоящая дровяная печь для пиццы. А начавшее работать в июне мини-кафе на базе автобуса «ЛАЗ-695» предлагает хот-доги, сосиски для которых жарят на угольном гриле.

