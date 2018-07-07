На улицах Новосибирска начал работать тандыромобиль

В Новосибирске начала работать мобильная пекарня под маркой «Лепешки из Тандыра». Первый такой автомобиль замечен корреспондентом НГС в районе площади Калинина.


Мобильная пекарня замечена на Красном проспекте в районе площади Калинина
Мобильная пекарня замечена на Красном проспекте в районе площади Калинина


«Лепешки из тандыра» представляют собой автофургон на базе автомобиля ГАЗель. Внутри установлена массивная глиняная печь. Тандыр электрический, однако позволяет печь лепешки в среднеазиатском стиле.


По словам девушки-продавца, машина только-только вышла на улицы и работает лишь четвертый день.


Внутри фургона установлен электрический тандыр
Внутри фургона установлен электрический тандыр


Кроме свежих лепешек (они стоят 30 рублей) фургон торгует обычной выпечкой.


Как таковые автофургоны, торгующие хлебом, работают в Новосибирске давно. Например, одна из таких мобильных точек компании «Балтийский хлеб» уже не первый год стоит там же, в районе площади Калинина.


Лепешки стоят 30 рублей
Лепешки стоят 30 рублей


Отличие «Лепешек из Тандыра» в том, что это первый в Новосибирске пример мобильной пекарни, где хлеб выпекают прямо на месте. Ранее подобного рода фуд-траки работали только в нише уличной еды. Так в Aktrue fire truck установлена настоящая дровяная печь для пиццы. А начавшее работать в июне мини-кафе на базе автобуса «ЛАЗ-695» предлагает хот-доги, сосиски для которых жарят на угольном гриле.

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