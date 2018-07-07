На улицах Новосибирска начал работать тандыромобиль
В Новосибирске начала работать мобильная пекарня под маркой «Лепешки из Тандыра». Первый такой автомобиль замечен корреспондентом НГС в районе площади Калинина.
«Лепешки из тандыра» представляют собой автофургон на базе автомобиля ГАЗель. Внутри установлена массивная глиняная печь. Тандыр электрический, однако позволяет печь лепешки в среднеазиатском стиле.
По словам девушки-продавца, машина только-только вышла на улицы и работает лишь четвертый день.
Кроме свежих лепешек (они стоят 30 рублей) фургон торгует обычной выпечкой.
Как таковые автофургоны, торгующие хлебом, работают в Новосибирске давно. Например, одна из таких мобильных точек компании «Балтийский хлеб» уже не первый год стоит там же, в районе площади Калинина.
Отличие «Лепешек из Тандыра» в том, что это первый в Новосибирске пример мобильной пекарни, где хлеб выпекают прямо на месте. Ранее подобного рода фуд-траки работали только в нише уличной еды. Так в Aktrue fire truck установлена настоящая дровяная печь для пиццы. А начавшее работать в июне мини-кафе на базе автобуса «ЛАЗ-695» предлагает хот-доги, сосиски для которых жарят на угольном гриле.
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Стас Соколов
Фото автора