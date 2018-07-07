Toyota показала новую модель

Компания Toyota опубликовала в своем Twitter изображения абсолютно нового поколения некогда знаменитой спортивной модели Supra. 


Toyota показала новую модель


«Toyota Supra возвращается. Премьера на фестивале скорости в Гудвуде 12 июля, — кратко уточняет производитель. Известно, что автомобиль будет иметь классическую компоновку — переднее расположение двигателя и привод на задние колёса. Двигатель — 3-литровый турбированный V6 мощностью 340 л.с. Возможно, будет и гибридная версия суммарной мощностью 400 л.с.


Проектирование Supra велось совместно с компанией BMW, которая параллельно разрабатывала новый родстер Z4. Обе эти машины базируются на единой платформе, оснащаются одинаковыми двигателями, узлами и агрегатами.


В Новосибирске, напомним, работает один дилер марки Toyota — компания «Тойота центр Новосибирск Запад».


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