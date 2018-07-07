Ивана обсыпала: толпы людей обсыпались красками на пляже
Днём 7 июля на пляже Наутилус в Новосибирске начался масштабный фестиваль красок HAPPY COLOR FEST — его участники обсыпали друг друга красками.
«Мне всегда сложно оценивать количество людей на такого рода мероприятиях, но за сегодня тысячи четыре прошло за день, — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Илья Жидов. — У нас были различные площадки и партнёры. Были фотозоны, была стена знакомств, где люди могли оставлять свои контакты. И, как всегда, были выбросы краски».
Фестиваль будет идти до 17:00.
Фестивали красок часто проходят в Новосибирске. Например, в середине июня подобный фестиваль проходил на стадионе «Спартак» — тогда тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага.
Все самые интересные новости мы telegram'ируем в наш открытый канал. Подписывайтесь.
Алёна Истомина
Фото Густаво Зырянова