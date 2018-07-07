Ивана обсыпала: толпы людей обсыпались красками на пляже

Днём 7 июля на пляже Наутилус в Новосибирске начался масштабный фестиваль красок HAPPY COLOR FEST — его участники обсыпали друг друга красками.





Праздник прошёл под открытом небом





«Мне всегда сложно оценивать количество людей на такого рода мероприятиях, но за сегодня тысячи четыре прошло за день, — рассказал корреспонденту НГС организатор фестиваля Илья Жидов. — У нас были различные площадки и партнёры. Были фотозоны, была стена знакомств, где люди могли оставлять свои контакты. И, как всегда, были выбросы краски».







По подсчётам организаторов, праздник посетили около четырёх тысяч новосибирцев

















Фестиваль будет идти до 17:00.

























Фестивали красок часто проходят в Новосибирске. Например, в середине июня подобный фестиваль проходил на стадионе «Спартак» — тогда тысячи человек выбросили в воздух краски российского флага.