Спасателей вызвали на помощь двоим мужчинам и подростку в тонущей лодке
7 июля новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков возле посёлка Морской.
Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов, очевидец сообщил о терпящих бедствие рыбаках в 8:45.
«Поехали рыбачить на "Казанке", — пояснил Максимов. — Начался небольшой шторм, лодку притопило. Она начала тонуть, люди оказались в воде. Спасло только то, что они были в жилетах спасательных и круг у них был спасательный».
В МАСС уточнили, что к моменту приезда спасателей лодка практически затонула, а мужчины и подросток держались за два спасательных круга.
«Группа обнаружила троих человек: двое мужчин порядка пятидесяти лет, — уточнил Максимов, — и ребёнок, подросток, сын одного из мужчин. На берегу все они переоделись в тёплые вещи. У одного из них от холодной воды постоянно сводило ногу. От медицинской помощи отказались».
В начале недели спасатели МАСС дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей, во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.
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Алёна Истомина
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