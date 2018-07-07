Спасателей вызвали на помощь двоим мужчинам и подростку в тонущей лодке

Спасатели вытащили из Оби рыбаков

7 июля новосибирские спасатели МАСС вытащили из тонущей в Оби лодки троих рыбаков возле посёлка Морской.







Как рассказал корреспонденту НГС заместитель начальника Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Константин Максимов, очевидец сообщил о терпящих бедствие рыбаках в 8:45.





«Поехали рыбачить на "Казанке", — пояснил Максимов. — Начался небольшой шторм, лодку притопило. Она начала тонуть, люди оказались в воде. Спасло только то, что они были в жилетах спасательных и круг у них был спасательный».







В МАСС уточнили, что к моменту приезда спасателей лодка практически затонула, а мужчины и подросток держались за два спасательных круга.





«Группа обнаружила троих человек: двое мужчин порядка пятидесяти лет, — уточнил Максимов, — и ребёнок, подросток, сын одного из мужчин. На берегу все они переоделись в тёплые вещи. У одного из них от холодной воды постоянно сводило ногу. От медицинской помощи отказались».







В начале недели спасатели МАСС дважды выезжали к городским водоёмам. По информации спасателей, во время купания пострадал подросток и пропал без вести мужчина.

