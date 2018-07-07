Пятнадцать красавиц из Новосибирска снялись в клипе на берегу Оби (видео)

7 июля новосибирские ведущие Виктория Локтина и Лариса Дорожкина выложили в Сеть клип, посвящённый дню Ивана Купалы.





Съёмки прошли на берегу Оби, в посёлке Кудряшовский





Съёмки клипа прошли 6 июля в Кудряшовском сосновом бору и на берегу реки Оби. «На видео был потрачен целый день, — рассказала корреспонденту НГС организатор съёмок Лариса Дорожкина. — Целый день с перерывами на обед и ужин мы занимались съёмками. Мы ездили на конюшню, купались в реке, мы плели венки, собирая травы. Это всё из луговых трав, в чём нам помогали наши флористы. У нас в тот день даже два мастер-класса прошло».







Ролик ко дню Ивана Купалы, оператор Юрий Косвинцев





Лариса пояснила, что в ролике снялось пятнадцать девушек из Новосибирска. По словам организатора съёмок, идея клипа принадлежит ведущей из Барнаула Татьяне Солоп — она выпускает такие ролики ежегодно к празднику Ивана Купалы. В Новосибирске подобное видео сняли впервые.





В съёмках приняли участие 15 девушек из Новосибирска





«Наши предки встречали праздник очень громко, организовывая народные гуляния, — подчёркивает Лариса. — Надеюсь, что созданная при съёмках ролика атмосфера позволила всем участникам погрузиться в былые времена и поучаствовать в обрядах древнейшего славянского праздника».







Съёмки прошли 6 июля





Недавно известная новосибирская группа Silenzium анонсировала новый видеоклип — на этот раз сибирячки предстанут в образе русских красавиц с балалайками и самоваром.