«Бил коленом в грудь»: подросток избил двух детей на площадке в Первомайском районе

Драка произошла на детской площадке на улице Одоевского 
Драка произошла на детской площадке на улице Одоевского 

Жители Первомайского района Новосибирска ищут родителей подростка, избившего вечером 4 июля двух детей на детской площадке. Драка произошла в песочнице недалеко от дома № 1/8 по улице Одоевского. 


«Ребята играли в какую-то игру, они строили из песка фигуры, — рассказала корреспонденту НГС местная жительница Виктория (имя изменено по просьбе героини. — А.И.). — Одна команда строит, другая ломает. Ломали по команде. И маленький мальчик, которого первого стали избивать, ему на вид лет десять, слишком поспешил дать команду». 


По словам девушки, из-за этого ребёнок поругался с мальчиком лет 13–14. «Подросток стал избивать ребёнка: повалил на землю, бил кулаками по лицу, — продолжает Виктория. — Это дети подтверждают и взрослые. Ребёнок стал плакать. И его друг десятилетний стал оттаскивать нападающего, потому что тот уже бил лежачего. Жестоко бил. В результате подросток развернулся и коленом ударил в грудь второго ребёнка. Это то ли из тайского бокса приём, то ли ещё от куда-то. И потом тоже повалил и бил кулаками именно по лицу. Дети плакали от боли». 


Женщина пояснила, что драку остановили двое взрослых — подросток испугался их и убежал с площадки. Теперь жители микрорайона КСМ разыскивают родителей агрессивного подростка. «Мне скандала не хочется, — пояснила Виктория. — Я просто хочу, чтобы люди узнали своего ребёнка, как-то повлияли на него. Объяснили, что нельзя себя так вести. Хочется верить, что родители воспримут это всё адекватно. И ещё хочется придать огласке эту историю, чтобы родители учили детей адекватному поведению в конфликтных ситуациях». 


В прошлом году в новосибирской гимназии № 4 отец ученика начальных классов ударил семиклассника. Мужчине не понравилось, что мальчик сделал ему замечание. Новосибирец отвёл ребёнка в тамбур, где нет камер, и ударил школьника по печени, после чего спешно ушёл, оставив семиклассника лежать на полу. Одного меткого удара в живот хватило, чтобы мальчик оказался в больнице, а инцидентом заинтересовались в полиции.

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