Полицейские рассказали о безопасных дорогах детям, одноклассник которых погиб в ДТП на мопеде

В акции сотрудников ГИБДД приняли участие дети 
В акции сотрудников ГИБДД приняли участие дети 

Сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Безопасные дороги детям» в селе Шагалово Коченёвского района, где в июне прошлого шестиклассник выехал с поля на мопеде и погиб после ДТП с минивэном


«Участники акции беседовали и вручали листовки водителям, напоминая о необходимости повышенного внимания и осторожности в местах возможного появления детей, которые летом чаще бывают на улице», — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


В акции приняли участие дети — они вместе с полицейскими напомнили водителям о правилах дорожного движения, акцентировав внимание на детской безопасности на дорогах летом. 


В апреле сотрудники Госавтоинспекции дарили цветы и сладости новосибирским женщинам-водителям на площади Ленина

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