Над Новосибирском заметили редкие серебристые облака

В ночь на 7 июля над Новосибирском можно было заметить редкое необычное явление — серебристые облака. Читатели НГС заметили облака в полночь 7 июля. 


Фото Андрея Горбунова 
Фото Андрея Горбунова 


«Насколько я понимаю, это те самые редкие серебристые облака, — прокомментировал снимок новосибирец Дмитрий Кравцов. — Очень красивые! Фото не передаёт всего великолепия. Фото сделано в районе пединститута, остановка транспорта "Посёлок энергетиков"». 


Ещё один снимок серебристых облаков прислал в редакцию новосибирец Андрей Горбунов — мужчина не уточнил, где ему удалось заснять облака. 


Ранее НГС уже писали о мезосферных серебристых облаках — к сожалению, учёные знают о них немного, потому что такие облака находятся на границе с ближним космосом. Самолёты, аэростаты и космические корабли до них не долетают. За серебристыми облаками можно только наблюдать на расстоянии — с Земли или космоса. При этом такие облака не несут информацию о погоде, а от привычных облаков их отделяет два широких атмосферных слоя — мезосфера и стратосфера.


Фото Дмитрия Кравцова
Фото Дмитрия Кравцова


Вечером 6 июля корреспонденты НГС заметили в небе над Затулинским жилмассивом облако, похожее на летающую тарелку. Интересно, что вчера вечером наблюдали ясную погоду — из-за этого странное облако ещё больше оказалось заметным. 

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