Мокрые игры: онлайн-репортаж

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Сегодня, 7 июля, жители Новосибирска устроили массовые обливания водой — так сибиряки традиционно отмечают древний языческий праздник Ивана Купалы, посвящённый дню летнего солнцестояния. 


Фото из архива НГС 
Фото из архива НГС 


В этот день в городе не обходится без скандалов — новосибирцы без разбора обливают друг друга, случайных прохожих, автомобили и автобусы. Однако в прошлом году в этот день было прохладно, и в массовых обливаниях на улице участвовало совсем немного новосибирцев. Посмотрим, сколько людей устроит «водяную битву сегодня», — синоптики обещали, что в эту субботу нас ждёт ясная и не слишком жаркая погода. Подробности дня Ивана Купалы — в онлайн-репортаже НГС. 


Присылайте нам фотографии и видео, на которых вы, ваши друзья и знакомые отмечают день Иван Купалы, — ждём ваши сообщения через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон. 


Наш неутомимый аргентинский фотокор Густаво Веласкес посмотрел, как отмечают праздник в Первомайском сквере — как и в прошлом году, фонтан там оказался отключенным. 


Власти отключили фонтан в Первомайском сквере 
Власти отключили фонтан в Первомайском сквере 


В прошлом году власти заявили, что в фонтан «лезут взрослые»
В прошлом году власти заявили, что в фонтан «лезут взрослые»


Фото Густаво Веласкеса
Фото Густаво Веласкеса


Алексей будет обливаться в Первомайском сквере 
Алексей будет обливаться в Первомайском сквере 


Евгений поделился фотографией своего сына Алёши — мальчик уже вооружился водяными пистолетами. 


«Едем в Первомайский сквер обливаться, — объяснил мужчина. — Солнышко начинает припекать. Люди, присоединяйтесь! Будет весело». 


А кто уже готов составить компанию Евгению и Алексею?


Погода пока, видимо, не располагает к «водной битве» — в социальных сетях новосибирцы вспоминают, как праздновали этот день в детстве. 


«Вчера рассказывала детям, как мы в детстве ждали праздник Ивана Купалы, — пишет горожанка под ником zamiramama1977. — Как в этот день взрослые и дети бегали мокрые по улице, как обливали с балконов, а пацаны с камерами — у колонок. Как забегали в автобусы и обливали всех вокруг. Некоторые, конечно, были недовольны, ну а мне этот праздник всегда нравился! И бывало очень жаль, что в этот день было холодно».


МЧС поздравляет новосибирцев с летним праздником и напоминает, что купаться без риска для здоровья можно только на официальных пляжах — их список можно посмотреть здесь


«На пляжах дежурят матросы-спасатели. В случае необходимости они смогут оказать помощь», — уточнили в ведомстве.


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