Мокрые игры: онлайн-репортаж

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Сегодня, 7 июля, жители Новосибирска устроили массовые обливания водой — так сибиряки традиционно отмечают древний языческий праздник Ивана Купалы, посвящённый дню летнего солнцестояния.





Фото из архива НГС





В этот день в городе не обходится без скандалов — новосибирцы без разбора обливают друг друга, случайных прохожих, автомобили и автобусы. Однако в прошлом году в этот день было прохладно, и в массовых обливаниях на улице участвовало совсем немного новосибирцев. Посмотрим, сколько людей устроит «водяную битву сегодня», — синоптики обещали, что в эту субботу нас ждёт ясная и не слишком жаркая погода. Подробности дня Ивана Купалы — в онлайн-репортаже НГС.





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12:13

Наш неутомимый аргентинский фотокор Густаво Веласкес посмотрел, как отмечают праздник в Первомайском сквере — как и в прошлом году, фонтан там оказался отключенным.





Власти отключили фонтан в Первомайском сквере





В прошлом году власти заявили, что в фонтан «лезут взрослые»





Фото Густаво Веласкеса





11:58

Алексей будет обливаться в Первомайском сквере





Евгений поделился фотографией своего сына Алёши — мальчик уже вооружился водяными пистолетами.







«Едем в Первомайский сквер обливаться, — объяснил мужчина. — Солнышко начинает припекать. Люди, присоединяйтесь! Будет весело».







А кто уже готов составить компанию Евгению и Алексею?





10:52

Погода пока, видимо, не располагает к «водной битве» — в социальных сетях новосибирцы вспоминают, как праздновали этот день в детстве.





«Вчера рассказывала детям, как мы в детстве ждали праздник Ивана Купалы, — пишет горожанка под ником zamiramama1977. — Как в этот день взрослые и дети бегали мокрые по улице, как обливали с балконов, а пацаны с камерами — у колонок. Как забегали в автобусы и обливали всех вокруг. Некоторые, конечно, были недовольны, ну а мне этот праздник всегда нравился! И бывало очень жаль, что в этот день было холодно».





10:16

МЧС поздравляет новосибирцев с летним праздником и напоминает, что купаться без риска для здоровья можно только на официальных пляжах — их список можно посмотреть здесь.





«На пляжах дежурят матросы-спасатели. В случае необходимости они смогут оказать помощь», — уточнили в ведомстве.



