Фото: над Новосибирском заметили облако, похожее на летающую тарелку

Вечером 6 июля над Новосибирском заметили необычное облако — из-за странной формы оно напоминает летающую тарелку. 


Фото из Затулинки
Фото из Затулинки


Корреспонденты НГС заметили облако в небе над Затулинским жилмассивом — солнце его подсветило так, что оно особенно сильно стало напоминать инопланетный корабль. Интересно, что сегодня вечером наблюдают ясную погоду — из-за этого странное облако ещё больше оказалось заметным. 


Облако в небе над тихим центром
Облако в небе над тихим центром


Новосибирцы нередко застают необычные облака — в середине июня сотрудник планетария снял над городом редкие серебристые облака.

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