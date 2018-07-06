Фото: над Новосибирском заметили облако, похожее на летающую тарелку
Вечером 6 июля над Новосибирском заметили необычное облако — из-за странной формы оно напоминает летающую тарелку.
Корреспонденты НГС заметили облако в небе над Затулинским жилмассивом — солнце его подсветило так, что оно особенно сильно стало напоминать инопланетный корабль. Интересно, что сегодня вечером наблюдают ясную погоду — из-за этого странное облако ещё больше оказалось заметным.
Новосибирцы нередко застают необычные облака — в середине июня сотрудник планетария снял над городом редкие серебристые облака.
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Кирилл Шматков
Фото Марии Тищенко (1), Кирилла Шматкова (2)