В городскую детскую больницу прилетела работать Мисс Россия – 2018

В Новосибирске акция проходит второй раз
В Новосибирске акция проходит второй раз

Сегодня, 8 июля, Мисс Россия – 2018 Юлия Полячихина прилетела в Новосибирск поработать волонтёром в городской детской больнице скорой медицинской помощи в рамках ежегодной благотворительной акции «Операция Улыбка». Об акции рассказала PR-менеджер дирекции конкурса «Мисс Россия» Екатерина Макарова.


«Эта акция проходит ежегодно и охватывает несколько городов страны. Выбирается город, и победительница конкурса "Мисс Россия" летит туда волонтёром — общаться с детьми с врожденными челюстно-лицевыми травмами, такими как заячья губа и волчья пасть, которые дожидаются бесплатной операции. В этом году снова выбрали Новосибирск. Мы у вас уже были в 2016 году, когда прилетала Яна Добровольская», — рассказала корреспонденту НГС Екатерина Макарова.


В больницу Юлия Полячихина привезла детские игрушки
В больницу Юлия Полячихина привезла детские игрушки


По словам Макаровой, первая красавица страны Юлия Полячихина сегодня весь день трудится в Городской детской больнице скорой медицинской помощи. Мисс Россия – 2018 помогает регистрировать маленьких детей, общается и играет с ними, пока родители заняты оформлением документов перед операциями. В больницу Юлия также привезла заранее собранные детские игрушки, чтобы раздарить их детям, ожидающим операции.


Девушка помогает регистрировать маленьких детей, общается и играет с ними
Девушка помогает регистрировать маленьких детей, общается и играет с ними


Необычную акцию для больных детей организовали в конце июня Новосибирская областная больница и НГС. Четверо промышленных альпинистов в костюмах супергероев спустились к детям с крыши больницы, чтобы развеселить маленьких пациентов и вручить им разные маленькие подарки. 

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