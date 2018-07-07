Голая фотосессия, цветы и полрубля. Что обещают сделать россияне, если сборная победит Хорватию в ЧМ

Вся страна верит в сборную, и пока сборная отвечает ей хорошей игрой





Успехи сборной России подсадили на футбол даже тех, кто раньше был к нему решительно равнодушен. После выхода из группы и сенсационной победы над Испанией тысячи фанатов — как новоиспечённых, так и со стажем — стали давать обещания. Среди стандартных «брошу курить», «накачаю пресс» попадаются оригинальные идеи в стиле «набью усы Черчесова» и даже «женюсь, ведь мама меня об этом просит».





Обещания и прогнозы россиян мы упаковали в одну подборку. Смотрите, обещайте и, конечно, делайте свои прогнозы на матч Россия — Хорватия.





Еще месяц назад никто не мог подумать, что футбол способен раскрыть в окружающих большие чувства. Вот так журналистка из Ростова-на-Дону Дарья Максимович пообещала подарить цветы полицейскому. А жительница Самары и вовсе решилась на отчаянный шаг — покончить с прошлым.





Если выйдем в полуфинал, обещаю забыть бывшего — Anastasia Still (@theanapalmer) 4 июля 2018 г.





Российские журналисты со своими обещаниями пострадали от ЧМ, кажется, сильнее многих. Недавно ведущему Спорт FM Александру Софронову пришлось весь день провести в женском платье. А его уральскому коллеге, журналисту Андрею Варкентину свой долг ещё предстоит выполнить: в случае победы сборной в одной четвёртой финала он пообещал накрыть для друзей стол на 150 тысяч рублей. Если Россия выиграет вновь, чек банкета увеличится вдвое. Екатеринбургский ресторатор Евгений Кексин готов предоставить журналисту солидную скидку, если тот выберет для праздника одну из его площадок. Кексина можно понять, ведь сам он в случае нашей победы в ЧМ пообещал переписать свою долю в ресторанах на тренера Станислава Черчесова.







За победу сборной подарок получит депутат городской думы Красноярска Владимир Владимиров. Местный художник Василий Слонов пообещал изготовить для народного избранника... фирменный скворечник.











Популярная ведущая прогноза погоды из Челябинска Лариса Сладкова пообещала раздеться, провести фотосессию и выложить результат в соцсети. Некоторые пользователи сочли это угрозой.











Между тем в силы сборной верят не все: так, например, один самарский блогер считает, что результаты предсказуемы, и он больше не будет смотреть в футбол.







Если так сложится судьба, что наши пройдут Хорватию, то я больше футбол смотреть не буду, ибо это реально продажная система👌

С такой «деревянной» игрой нам делать нечего дальше)

Ещё 32 года посидим дома, ничего😀 — ⚽️Илья Мушкаев✌️🔥 (@mushkaev1995) 1 июля 2018 г.





А кого-то успехи раззадоривают: Twitter-сообщество уже готовится штурмовать следующий чемпионат в Катаре.





Вот вам челлендж похлеще: если Россия проходит Хорватию, то едем болеть за них в Катар на следующий ЧМ (если конечно пройдут квалификацию, хехе) — uchuu no shizuku (@rearden_shrieks) 6 июля 2018 г.





Или получить дополнительные знания.





Если Россия обыгрывает Хорватию и выходит в 1/2 финала ЧМ-2018,я прочитаю 100 страниц библии — Ганимат (@ivan_krasyuk) 4 июля 2018 г.





Стать чуточку более сознательным.





Если Сборная России выиграет у хорватов 7 июля и выйдет в полуфинал, обещаю собрать все бутылки и сдать, помыть посуду, потравить тараканов, и вообще побреюсь и постригусь, одену чистую одежду. Три дня не буду лазить по помойкам! ))) — Сергей Самарский (@Serge_163) 4 июля 2018 г.





Аккаунт Банка России пообещал выпустить монету номиналом полрубля, если сборная победит хорватов. Мы не знаем, официальное ли это представительство Центробанка в интернете, но идея выглядит забавной.









Пара креативных обещаний, которые лучше не представлять:







Я съем свою кожу с пятки, если Россия пройдёт Хорватию#РоссияХорватия — vile me (@cupof5) 6 июля 2018 г.





если Россия обыграет Хорватию, я уйду в армию — Куприянов (@fro0zi) 6 июля 2018 г.



Бывший игрок сборной России, ныне DJ и телеведущий Руслан Нигматуллин тоже в челлендже:







Если Россия выиграет у сборной Хорватии, то я сыграю свой Dj-сет в майке сборной и кокошнике.



А что вы сделаете, если Россия обыграет Хорватию?#DjRuslanNigmatullin #WorldCup pic.twitter.com/3jRfMzO818 — ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 6 июля 2018 г.



Выполнять обещание или нет — дело индивидуальное. Но победа россиян в еще одном туре чемпионата мира по футболу — согласитесь, сильная мотивация. Поэтому…





Просто победите хорватию, умоляю — Mike (@ZTensMusic) 6 июля 2018 г.



