Автобусы пойдут в объезд: на левом берегу на неделю перекроют улицу

Автобусы, которые проходили по этому участку, пустят в объезд

В Новосибирске на наделю перекроют участок улицы Пархоменко в районе остановки «Улица Озёрная».





Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на этом участке закроют завтра, 7 июля, в 14:00, открыть планируют 16 июля в 6:00. В это время специалисты «Теплового района» будут ремонтировать теплотрассу, которая пролегает на этом участке.





На время перекрытия мэрия изменила движение общественного транспорта. Так, автобусы № 5 , 12, 35, 43, 60 и маршрутные такси № 54, 63 от остановки «Улица Пархоменко» поедут по Пархоменко с правым поворотом на улицу Пермскую, затем на Демьяновскую, Широкую и далее по своим маршрутам. По такой же схеме они будут ходить в обратном направлении.





«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.





Помимо этого, на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце следующей недели.