Автобусы пойдут в объезд: на левом берегу на неделю перекроют улицу

Автобусы, которые проходили по этому участку, пустят в объезд 
Автобусы, которые проходили по этому участку, пустят в объезд 

В Новосибирске на наделю перекроют участок улицы Пархоменко в районе остановки «Улица Озёрная».


Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на этом участке закроют завтра, 7 июля, в 14:00, открыть планируют 16 июля в 6:00. В это время специалисты «Теплового района» будут ремонтировать теплотрассу, которая пролегает на этом участке. 


На время перекрытия мэрия изменила движение общественного транспорта. Так, автобусы № 5, 12, 35, 43, 60 и маршрутные такси № 54, 63 от остановки «Улица Пархоменко» поедут по Пархоменко с правым поворотом на улицу Пермскую, затем на Демьяновскую, Широкую и далее по своим маршрутам. По такой же схеме они будут ходить в обратном направлении. 


«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.


Помимо этого, на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце следующей недели

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