Автобусы пойдут в объезд: на левом берегу на неделю перекроют улицу
В Новосибирске на наделю перекроют участок улицы Пархоменко в районе остановки «Улица Озёрная».
Как сообщили в пресс-центре мэрии, движение на этом участке закроют завтра, 7 июля, в 14:00, открыть планируют 16 июля в 6:00. В это время специалисты «Теплового района» будут ремонтировать теплотрассу, которая пролегает на этом участке.
На время перекрытия мэрия изменила движение общественного транспорта. Так, автобусы
«Объезд доступен по автомобильным дорогам общего пользования. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — добавили в мэрии.
Помимо этого, на левом берегу остаётся закрытой улица Котовского — по планам после двух месяцев ремонта её должны открыть в конце следующей недели.
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Кирилл Шматков
Фото Густаво Зырянова