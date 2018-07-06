В Новосибирске ищут 13-летнюю девочку с фиолетовыми волосами и в футболке с черепом

Девочка ушла провожать подругу
Девочка ушла провожать подругу

В Новосибирске объявили в розыск 13-летнюю Алису Мирисманову — она ушла из дома и не вернулась.


Как рассказали волонтёры «ДоброСпас-Новосибирск», девочка ушла из дома на улице Тамбовская, 43 в Калининском районе вчера около 20:00. «У неё была подружка, она её провожала до дома, оставила маме записку. И после прогулки она не вернулась», — пояснила корреспонденту НГС координатор Светлана Карпова. 


Приметы девочки: рост 164 см, среднее телосложение, на вид ей 15–16 лет, волосы окрашены в чёрный цвет с фиолетовым отливом. Когда она пропала, на ней были голубые джинсы, светло-зелёные кроссовки, белая футболка с черепом и чёрная кепка козырьком назад. 


Тех, кто знает, где Алиса может находиться, просят связаться с волонтёрами по телефонам: 8-953-887-17-77 и 8-951-387-07-58. 


Недавно ровесника Алисы потеряли в горах под Сочи — подросток приехал погостить к родственникам из Усть-Таркского района, оторвался от туристической группы и пропал

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