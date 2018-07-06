Наши жгут — жги и ты: в Новосибирске выпустили упаковку угля для барбекю весом в тонну

Новосибирец выпустил упаковку для 1000 кг угля
Новосибирец выпустил упаковку для 1000 кг угля

Новосибирская компания «Живой огонь» выпустила упаковку угля для гриля весом в 1000 кг. Рассказал об этом НГС директор компании и автор идеи Дмитрий Дёмин.


«Бизнесом не просто интересно заниматься, а ещё интересно "интересно заниматься". А тут ещё наши [футболисты] давай чудить. <…> Ну и надо же было это как-то грандиозно отметить. Сначала просто хотел [праздничную] упаковку сделать, а потом подумал: "Какого хрена, надо сделать упаковку, так сделать! Чтобы ни у кого!". Залез в интернет и ничего не нашёл по этому поводу. Ну и бахнул на тонну!» — смеётся Дмитрий Дёмин.


С одной стороны угольного пакета размещены портреты футболистов российской сборной, с другой — президент России Владимир Путин. Размеры пакета: 150х130х270 см. Дёмин заверил, что специально произвёл расчёты, и если засыпать в этот пакет уголь, то войдёт даже немного больше тонны. Для футболистов и президента России, добавил директор «Живого огня», он выпустит и отправит в подарок индивидуальные упаковки с тем же дизайном весом в 3 килограмма.


Сегодня вечером, уточнил Дмитрий Дёмин, он собирается отправить две заявки на рекорд: в Книгу рекордов Гиннесса и в Книгу рекордов России. Сам пакет будет передан в музей или, гадает Дёмин, выставлен на аукционе. В таком случае, уточнил предприниматель, стартовая цена будет не ниже 100 тысяч рублей.


Ранее Дмитрий Дёмин выпускал уголь с необычными упаковками: с разгневанным Дональдом Трампом, картой России и достижениями страны, а также под брендами «Дональд Трамп» и «Обамавуд».

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