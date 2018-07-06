Прокурор вступился за отличников из Академгородка, которых поставили на учёт в полиции

Прокуратура не согласилась с полицией, поставившей детей на учёт в ПДН

Прокуратура Советского района Новосибирска признала неправомерными действия полиции, которая поставила на учёт в отдел по делам несовершеннолетних учеников физматшколы, перешедших железнодорожные пути в неположенном месте.







«Мы получили ответ из прокуратуры, которая признала нашу правоту», — рассказала корреспонденту НГС мама одной из учениц физматшколы при НГУ Светлана Ханина. Теперь родители ждут, чтобы запись о постановке на учёт в ПДН официально признали недействительной.







«В ходе проверки установлено, что отделом полиции в нарушение указанных требований при решении вопроса о постановке несовершеннолетних на учёт в отделе полиции вопрос об особенностях личности, условиях жизни, воспитания детей, их родителях или иных законных представителей не изучался. Оценка обоснованности и необходимости проведения профилактических мероприятий с несовершеннолетними не давалась, — сообщается в официальном ответе прокуратуры Советского района родителям школьников, который есть в распоряжении НГС. — Также установлено, что фактически никакая профилактическая работа с несовершеннолетними не проводилась».







В прокуратуре отметили, что нарушение со стороны школьников действительно было. Но в то же время это дети, которые хорошо учатся, не пропускают занятия, к тому же находятся под контролем родителей, поэтому ставить их на учёт в ПДН не было необходимости. Подход полиции к делу назвали формальным, начальнику отдела полиции «Советский» прокурор Николай Земеров внёс представление «о нарушении законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».







До того как прокуратура сообщила родителям школьников о результатах проверки, они успели подать заявление в суд. «Так получилось, что одна мама отдельно подала. У неё было одно заседание, и второе будет 20 июля. А мы все вместе ждали, пока пройдет первый суд, чтобы тоже подать заявление», — объяснила Светлана Ханина. По её словам, сейчас адвокат работает с документами, чтобы детей не просто сняли с учёта, но и признали эту запись недействительной.







На учёт в ПДН учеников Специализированного учебно-научного центра НГУ поставили весной. Нарушение заключалось в том, что дети перешли рельсы на железнодорожном вокзале, когда вернулись домой с олимпиады в Екатеринбурге.